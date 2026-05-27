華友聯股東會／配發5.05元現金股利 對內、對外都有成長動能

華友聯（1436）27日股東會，通過配發5.05元現金股利；董事長陸炤廷表示，雖然房地產大環境不佳，但華友聯對內維持穩健推案節奏，對外深化與三井不動產強強合作戰略，維持競爭優勢。

法人指出，華友聯公司治理到位，陸炤廷領導的經營團隊表現出色，去年整體銷售表現優於同業，每股稅後純益EPS5.39元，經營能量「內外雙響」持續創造成長動能。

陸炤廷表示，目前主力銷售聚焦在高雄小港區「Power City」與左營「NeXT21」成屋，憑藉區位條件與產品規劃及台積電於高雄楠梓設廠利多優勢，持續穩定貢獻營收，同時也規劃出售桃園楊梅工業土地約8,700坪，為現階段提供重要現金流來源。

未來入帳動能方面，高雄左營區「以山AI」已完銷預售案，預計於今年第四季取得使用執照，並規劃於116年交屋入帳，基於未來營收的持續性，華友聯將視市場狀況與整體發展策略，先後推出高雄華鳳特區案、台南高鐵特區案、以及台南86特區大山段案，鳳山華泰案4案總銷合計約達200億元。

推案布局方面，華友聯預計推出2個預售個案，其中已在銷售中的是楠梓雄大學，案名「以學MDT」，總銷金額36億元，產品規劃為2-4房產品，另一個是台南市南區86特區中，總銷金額21億元，坪數為32-46坪對象為市區換屋族，預計下半年開始銷售

陸炤廷指出，持續深化與台灣三井不動產合作，目前雙方共有3案同步推動，皆已進入開工動土階段，透過品牌結盟與資源整合，發揮協同效益。

此外，積極拓展多元開發模式，除民間合作開發外，持續評估公部門相關投資機會，包括都市更新、捷運聯合開發及促參BOT等案型，期望透過多元布局分散風險，並掌握未來城市發展契機。

陸炤廷說，高雄房市近年受惠於產業投資持續挹注，包括半導體產業鏈布局、重大公共建設推動，以及整體城市機能提升，帶動人口與就業機會成長，長期發展動能仍具支撐。