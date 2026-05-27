元大期貨股東會／殖利率逾5.62% 營運穩健獲利持續成長

元大期貨（6023）27日舉行股東會，深耕台灣期貨市場近30年，身為台灣期貨業領導品牌，2025年獲利穩健成長，稅後淨利26.55億元，每股稅後盈餘（EPS）8.45元，ROE為15.02%，多項指標再創新高。

元大期貨再次榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5％」肯定，更是唯一連續12年獲此殊榮的金融業。這次股東會亦正式通過2025年度盈餘分派，每股擬配發4元現金股利及1.5元股票股利，以5月25日收盤價計算，現金加上股票殖利率逾5.62%，元大期貨連續24年穩定配發股利，累計已發放69.1元，持續與股東分享營運成果。

AI浪潮席捲全球，但地緣政治風險不斷，各國利、匯率大幅波動等多重因素交織下，國際金融市場避險需求大增，全球期權交易量持續成長。元大期貨掌握市場脈動，更深知交易人的需求，在5月18日率先市場推出芝加哥期權交易所（Cboe）美股個股選擇權商品，提供包括台積電ADR、輝達、特斯拉、Google、APPLE等16檔美國重要的個股選擇權及S&P500、VIX、QQQ、20年期美債等選擇權商品，使各類型交易人皆能參與美股市場，建立多元交易策略（活動網址：https://www.yuantafutures.com.tw/2026Cboe/）。此外，針對近期因市場波動，各期貨商面對ANC不足導致業務受限，元大期貨已預先進行各項資本充實計畫，在制度調整前，持續提供市場充足的接單能力。

元大期貨2026年以「跨域整合，智能領航」為經營策略，穩健提升各項營運績效，精進客戶服務品質，落實嚴密且有效的風險管理及防阻詐措施，全面強化資訊安全與優化數位服務，積極實踐企業社會責任與ESG承諾。展望未來，元大期貨將以「恪守遵法、嚴謹風控、永續經營」為核心價值，持續創造讓客戶放心、股東安心、員工開心的多贏局面，穩步邁向「最值得信賴的期貨商」目標。