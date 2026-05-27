正德股東會／董事改選 蔡邦權續任董事長

正德海運（2641）27日舉辦 115 年股東常會完成董事會改選，同事照看董事會推舉蔡邦權續任董事長。

正德股東會選出四席董事、四席獨立董事，當選名單包含現任董事長蔡邦權、正展投資(股)公司(代表人：蔡景仲)、駱軍佑、沈逸文以及獨立董事戴志璁、顏婌烊、吳天明及林世川。

展望未來，正德海運在船隊進行2027-2028年新造船計畫下，未來本業獲利將更具成長空間，配合多角化經營策略，以創造股東最大利益及維持公司永續經營與成長，以回報股東的愛護與支持。

現任董事及獨立董事於115年5月31日任期屆滿，配合股東會提前全面改選，新任董事及獨立董事於股東會選任即行就任，任期三年，自115年５月2７日至11８年５月2６日止。

同時，股東常會通過並承認114年度營業報告書及財務報表，114年合併營收23.68億元，稅後淨利歸屬予本公司業主6.46億元，稅後每股盈餘2.01元，整體獲利表現寫下歷年次高。公司亦於今年第1季董事會通過114年度盈餘分配，決議配發現金股利每股0.5元，訂在6月29日除息。

對於董事會選舉結果，董事長蔡邦權表示，感謝正德海運股東對公司的長期支持，相信新一屆的董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效回報股東，投資人的信任是全體員工不斷進步的動力，相信公司不會辜負大家的期望。