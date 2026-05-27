正德股東會／董座蔡邦權：未來本業獲利將更具成長空間

正德（2641）27日舉行股東會，展望未來，該公司董事長蔡邦權表示，在船隊進行2027至2028年新造船計畫下，未來本業獲利將更具成長空間，配合多角化經營策略，可創造股東最大利益及維持公司永續經營與成長。

正德股東會並完成董事會改選，共選出四席董事、四席獨立董事，當選名單包含現任董事長蔡邦權、正展投資公司代表人蔡景仲、駱軍佑、沈逸文，以及獨立董事戴志璁、顏婌烊、吳天明及林世川。現任董事及獨立董事於115年5月31日任期屆滿，配合股東會提前全面改選，新任董事及獨立董事於股東會選任即行就任，任期三年，自115年5月27日至118年5月26日止。

同時，股東會通過並承認114年度營業報告書及財務報表，114年合併營收23.68億元，稅後淨利歸屬予本公司業主6.46億元，稅後每股盈餘2.01元，整體獲利表現寫下歷年次高。公司亦於今年第1季董事會通過114年度盈餘分配，決議配發現金股利每股0.5元，訂在6月29日除息。