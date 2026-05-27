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元太股東會／配息5.9元 配息率65%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太27日舉行股東常會。翻攝自元太股東會直播
元太27日舉行股東常會。翻攝自元太股東會直播

電子紙大廠元太（8069）27日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配息5.9元；並完成董事改選作業。

元太2025年稅後每股盈餘9.14元，營業利益與淨利皆創下歷史新高紀錄。每股配發現金股利5.9元，配息率為65%。

展望2026年，元太表示，將持續強化可長期支撐更高成長幅度的營運基礎，以較前一年度進一步提升營運成長為目標。規模化成長不僅取決於成長速度的提升，更關鍵在於核心營運作法的持續精進與整體執行品質的改善。因此，未來將自內部營運體質與執行能力著手，系統性檢視並優化影響成長效率與品質的關鍵環節，建立更具韌性的成長動能。

在營運執行層面，過去數年元太在縮短產品上市時程方面已取得顯著進展。展望未來，成長策略將進一步強調「速度與穩定性並重」，並以產品可靠度作為差異化競爭優勢，回應客戶對品質與長期運行穩定性的高度期待。公司將持續深化產品與服務的基本功，聚焦於提升產品品質、協助客戶更有效率地導入新產品，並確保所有交付項目均具備量產與長期運作所需的成熟度。

在技術與流程優化方面，將持續評估並導入先進數位與人工智慧（AI）相關技術，作為強化研發與營運流程的重要工具。透過相關技術的應用，有助於在維持既有開發效率的同時，進一步提升產品品質與營運穩定性，並作為支撐中長期成長與規模化發展的重要營運基礎。

透過補強內部營運關鍵環節、深化基本營運能力並持續提升執行品質，元太將逐步建立更具韌性與可擴展性的成長模式，不僅有助於穩健達成逐年成長目標，也具備持續推動長期價值成長的條件。

配息 元太 現金股利

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