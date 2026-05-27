聽新聞
0:00 / 0:00
元太股東會／配息5.9元 配息率65%
電子紙大廠元太（8069）27日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配息5.9元；並完成董事改選作業。
元太2025年稅後每股盈餘9.14元，營業利益與淨利皆創下歷史新高紀錄。每股配發現金股利5.9元，配息率為65%。
展望2026年，元太表示，將持續強化可長期支撐更高成長幅度的營運基礎，以較前一年度進一步提升營運成長為目標。規模化成長不僅取決於成長速度的提升，更關鍵在於核心營運作法的持續精進與整體執行品質的改善。因此，未來將自內部營運體質與執行能力著手，系統性檢視並優化影響成長效率與品質的關鍵環節，建立更具韌性的成長動能。
在營運執行層面，過去數年元太在縮短產品上市時程方面已取得顯著進展。展望未來，成長策略將進一步強調「速度與穩定性並重」，並以產品可靠度作為差異化競爭優勢，回應客戶對品質與長期運行穩定性的高度期待。公司將持續深化產品與服務的基本功，聚焦於提升產品品質、協助客戶更有效率地導入新產品，並確保所有交付項目均具備量產與長期運作所需的成熟度。
在技術與流程優化方面，將持續評估並導入先進數位與人工智慧（AI）相關技術，作為強化研發與營運流程的重要工具。透過相關技術的應用，有助於在維持既有開發效率的同時，進一步提升產品品質與營運穩定性，並作為支撐中長期成長與規模化發展的重要營運基礎。
透過補強內部營運關鍵環節、深化基本營運能力並持續提升執行品質，元太將逐步建立更具韌性與可擴展性的成長模式，不僅有助於穩健達成逐年成長目標，也具備持續推動長期價值成長的條件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。