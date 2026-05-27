精測股東會／新廠興建計畫進行中 通過配息15.3元

中華精測（6510）27日召開2026年股東常會，會中承認2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠半導體測試需求升溫，中華精測去年合併營收達48.06億元，年增33.3%，毛利率提升至56%，稅後淨利歸屬母公司業主9.97億元，每股純益30.41元，較前一年15.55元大增95.6%，營收與獲利同步改寫歷史新高。股東會並通過每股配發現金股利15.3元，配發率維持50%。

中華精測表示，全球半導體產業在AI應用驅動下持續展現成長動能，為滿足長期發展需求，公司已啟動三廠新建計畫，於2026年上半年動土，預計2028年完工。新廠未來將支應公司中長期營運擴張需求，並為桃園地區注入先進產業技術及創造就業機會。

本次股東會亦完成董事改選，選出七席董事會成員，包括四席董事及三席獨立董事。四席董事分別為中華投資公司代表人洪維國、中華投資代表人陳榮貴、中華精測總經理黃水可、翔發投資公司代表人沈維寧；三席獨立董事則為常元聯合會計師事務所主持會計師蘇志正、王唯鳳律師事務所律師王唯鳳，以及群智聯合會計師事務所會計師翁玉紋。

中華精測指出，面對未來產業技術持續演進及國際局勢變化，公司將持續投入關鍵技術研發，維繫核心競爭力，並透過多元市場經營分散風險，持續擴展至其他測試領域。製程開發方面，公司也將全面導入AI智動化系統，以提供客戶快速且穩定的產品品質。

在產業地位方面，根據2025年全球研調機構Yole資料，中華精測在半導體MEMS探針卡領域位列全球第九名。公司近年也積極推動ESG永續發展，獲得公司治理評鑑最優等Top 5%、桃園市政府民間企業及團體綠色採購績效卓越，以及1111人力銀行2025幸福企業金獎等肯定。

中華精測表示，未來將持續落實公司治理與ESG規範，致力為客戶與社會創造價值，並與股東及員工共享營運成果。公司也將於今年6月8日至10日參加全球探針卡年度大會「2026 SWTest Conference」，展現最新技術布局。