快訊

影／北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准 凌晨坐輪椅搭囚車

今明熱爆「大台北黑到發紫」！粉專：體感溫度上看40度…曝曬感非常可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

弘塑：明後年需求強勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體設備廠弘塑（3131）昨（26）日參與櫃買市場業績發表會，看好客戶明、後年的需求非常強勁，成長最快的是3D封裝領域，占明後年營收比重顯著提升，今年業績應會持續增長。

弘塑去年業績大增近六成，創歷史新高，今年累計前四月業績年增逾一成。弘塑提到，除了2.5D先進封裝，從今年開始預期3D封裝需求也會浮現；面板級封裝商機也越來越大，該公司目前市占率頗高，今年會有相關出貨，並先認列少部分營收，較多營收將於明年認列。記憶體應用快速增加，今年相關出貨量幾乎翻倍以上成長。在矽光子應用方面，持續與客戶共同開發相關機種。

弘塑指出，後續產能擴充會比較積極，希望明後年繼續開出新產能，估計每年約要增加50％的產能才有辦法符合客戶需求。

弘塑集團執行長張鴻泰坦言，二期新廠完工後產能加倍，但訂單需求超乎想像，正急需廠房與人員。

營收 半導體 弘塑

延伸閱讀

AI需求超預期 穎崴董座：用最快速度擴產 今年續拚新高

被對手分單？穎崴董座澄清已請供應商優先供貨 全力滿足客戶需求

大銀微系統股東會／深化轉型 半導體相關設備業務占比逾五成

群翊股東會／拍板配息10.2元 訂單能見度拉長至明年首季

相關新聞

中美晶攻太空太陽能 將視情況擴充設備搶市

太陽能大廠中美晶（5483）昨（26）日召開股東會，針對太空領域太陽能技術，董事長徐秀蘭表示，已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，現在客戶若願意下單，公司非常樂意承接，也願意為訂單成長投資擴充設備。

胡連業績有望季季高

胡連（6279）昨（26）日舉行股東會，董事長張子雄表示，汽車品牌庫存調整在第1季結束，從4月到7月業績可望逐月成長，有兩位數年增，客戶訂單已經看到8月。品牌客戶開始推出新車，業績將逐季上揚，今年營運將力拚優於去年。

朋億在手訂單 創高

朋億*（6613）董事長梁進利昨（26）日表示，受惠於記憶體及封測廠客戶加碼投資，朋億截至今年首季的在手訂單金額達127億元、創歷史新高，走出去年的營運谷底，2026年營運穩健向上。

弘塑：明後年需求強勁

半導體設備廠弘塑（3131）昨（26）日參與櫃買市場業績發表會，看好客戶明、後年的需求非常強勁，成長最快的是3D封裝領域，占明後年營收比重顯著提升，今年業績應會持續增長。

耕興獲高階檢測轉單

耕興（6146）昨（26）日參加櫃買業績發表會，看好AI、低軌衛星應用多元發展，高階聯網終端裝置擴散至更多領域，帶動高階網通檢測需求，驅動今年營運看增，明年可望顯著成長。耕興指出，美國聯邦通信委員會（FCC）強化監管新制將上路，近期已收到高階檢測訂單轉單，今年第4季可望進一步成長。

朋程衝 HVDC 客製化模組

功率半導體廠朋程（8255）昨（26）日舉行法說會，展望營運看好。積極搶攻HVDC（高壓直流）電源商機，與客戶合作開發的HVDC客製化模組已取得獨供地位，未來每年都將有數個客製化模組導入量產，未來台灣AI只要用到客製化模組，朋程都可望是首批供應商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。