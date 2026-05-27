朋億*（6613）董事長梁進利昨（26）日表示，受惠於記憶體及封測廠客戶加碼投資，朋億截至今年首季的在手訂單金額達127億元、創歷史新高，走出去年的營運谷底，2026年營運穩健向上。

朋億昨天舉行股東常會，承認2025年度盈餘分配案，以每股面額5元股數計算，2025年上半年配發每股3元現金股利（今年1月30日發放），2025年下半年配發每股7元現金股利，預計於6月29日為除息交易日，7月17日為現金股利發放日，合計每股配發10元現金股利，配息率為75％。

股東會也通過子公司蘇州冠禮科技首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，申請在深圳證券交易所創業板上市案。梁進利指出，朋億持有蘇州冠禮86.59％股權，申請A股上市可提升其於中國市場的企業知名度、資本市場能見度與產業競爭力，進一步拓展海外市場與在地業務發展空間。若後續上市程序順利完成，將有助於提升朋億整體企業形象、轉投資價值及股東權益，為長期發展創造效益。

展望2026年，朋億看好全年營運有望呈現逐季走高態勢，觀察AI晶片需求持續升溫，帶動高階製程與成熟製程同步擴建，加上全球半導體供應鏈區域化趨勢延續，客戶持續擴大先進製程、先進封裝及相關高科技廠房投資，推升今年以來整體業務接單表現熱絡，隨著各項案件依完工進度逐步認列營收貢獻，可望挹注後續營運動能。

朋億受惠半導體、記憶體等產業主要客戶訂單認列暢旺，在訂單結構組合優化及費用良好管控效益，今年首季合併營收23.42億元，年增9％，稅後純益2.99億元，年增28.8％，每股稅後盈餘3.84元，年增28.4％， 交出營收、獲利均改寫歷年同期新高佳績。