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橘子搶攻 AI 機器人商機
遊戲營運商橘子（6180）旗下Vyin AI 昨（26）日宣布首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX），推出專為零售場景打造的對話式銷售智慧中樞「Vyin RIS」，搶攻AI機器人市場商機。
AI機器人快速成為全球科技產業關注焦點。今年COMPUTEX首度增設「AI機器人區（Robotics）」，反映相關技術已從概念驗證逐步邁向實際應用，而驅動人機互動與決策能力的「機器人大腦」，更被視為下一波AI機器人規模化的關鍵。
橘子表示，Vyin AI將透過「智慧零售」與重視合規的「智慧藥局」兩大情境，呈現Vyin RIS如何從前端導購、商品推薦與銷售互動，到後端顧客需求分析與零售洞察，協助品牌打造更個人化且可持續優化的零售AI互動體驗。
根據智慧零售產業調查報告，67%消費零售企業已導入或規劃導入AI，為各產業之冠；其中，高達70%的零售企業將「收益成長」列為首要目標，顯示企業對AI的期待，正從提升營運效率轉向驅動業績成長。
橘子認為，面對缺工、服務品質一致性及數位轉型等挑戰，零售產業也持續尋求兼顧效率與營收成長的AI新解方，而Vyin AI的解決方案將可協助客戶，進而卡位AI市場商機。
橘子今年前四月營收32.49億元，年減11.3%。
展望未來，橘子表示，公司正在進行多元布局，包括漫畫小說平台MOJOIN攜手知名IP打造快閃咖啡廳，並推出知名電影IP改編漫畫作品，深化跨域合作，同時也積極深耕AI相關領域。
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