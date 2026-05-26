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華德交車數拚年增五成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

華德動能（2237）董事長蔡裕慶指出，華德動能除了今年交車數量可望較去年全年增加超過五成，日本市場更因需求增溫，已供不應求，與合作夥伴住友尋求新的合作夥伴增加產能，明年在日本市場可望展現新的成長動能。

受惠台灣電動巴士市場需求強勁，華德動能今年前四月每股純益（EPS）1.5元，已超過去年全年EPS 1.33元。

華德動能是台灣電動商用車領導廠商，專注於電動巴士、商用車設計製造及三電系統整合，累積在台灣電動巴士的掛牌數已將近千台，在低碳排電動巴士的產量在東南亞市場，除了中國電動巴士外，是數一數二的領導大廠。

在台灣的市占率約25%到30%，預估到今年年底，華德動能在台灣市場的累積掛牌數將突破千台。

蔡裕慶指出，除了台灣市場之外，華德動能與日本住友合作拓展日本市場，日本政府已開始補助電動巴士，短期內即將有爆發性的成長，原本華德動能在日本的合作夥伴因產能不足以因應市場需求，出貨量受限。住友已找到新的合作夥伴，明年可望擴大供應，新的營收動能將在明年展現。

另外，近期華德動能已出口第一部低底盤電動巴士的底盤與三電到北美，開始展開華德動能北美市場的發展。

蔡裕慶強調，他非常看好加拿大與墨西哥電動巴士的市場需求，甚至中美洲的市場前景也非常樂觀。同時隨著華德動能的外銷拓展，車王電的相關電機、電池能源系統也將獲得帶動。

近幾年，華德取得各種場域的電動巴士的實際運行經驗。華德動能為國內第一家VSCC審核通過，並擁有「自主設計能力」且國產附加價值超過60%之車輛設計製造廠。

近幾年華德在國內電動巴士市場占有率超過50%，取得各種場域的電動巴士的實際運行經驗，據此進而提升電動巴士技術規格及品質，並帶動國內供應鏈產業發展，提高電動巴士及相關產業之國際競爭力。

EPS 東南亞 日本

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