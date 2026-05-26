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華洋精機 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予華洋精機董事長邱見泰（左）。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予華洋精機董事長邱見泰（左）。櫃買中心／提供

半導體先進製程檢測設備供應商華洋精機（6983）25日掛牌上櫃，承銷價85元，掛牌以來僅兩個交易日，股價大漲387元至472元，漲幅高達455.2%，大演蜜月行情。

華洋精機22日興櫃均價371.12元，以承銷價85元掛牌首日即大漲300元，昨（26）日再上漲87元，股價表現亮眼。

華洋精機主要從事自動化視覺影像檢測設備及模組設計、製造及銷售；2024年、2025年及2026年第1季營收分別為2.5億元、3.1億元及0.5億元，每股稅後純益（EPS）分別為3.88元、4.44元及0.19元。

華洋精機成立於2012年，產品主要應用於半導體的光罩製程、晶圓生產及面板製程之檢測，其具備高度客製化設計與系統整合能力，能依客戶製程條件、產品特性與應用需求，搭配專屬設計之鏡頭及光源模組、機構平台與演算邏輯，提供客戶量身訂作之高效精準自動化檢測解決方案。

華洋精機透過與客戶合作共同開發先進製程檢測設備，目前已可提供20奈米至2奈米使用之深紫外光（DUV）、極紫外光（EUV）、先進封裝CoWoS等相關製程光罩檢測設備，並藉此與客戶建立長期合作夥伴關係。

台灣高科技產業近年來蓬勃發展，隨著半導體製程持續向微縮與先進封裝演進，市場對於高精度、高度客製化的自動化視覺影像檢測需求亦逐步提升，華洋精機在檢測領域具備深厚技術實力，為櫃買市場注入強勁的半導體供應鏈新動能。

櫃買中心將持續扶植中小微型及新創企業進入資本市場，也期盼能有更多優質企業加入櫃買家族，攜手推動高科技產業的創新與升級，並且進一步強化台灣在全球高科技產業鏈中的競爭優勢。

營收 半導體

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