胡連股東會／第1季庫存調整結束 4月起到7月業績一路上揚

胡連（6279）26日舉行股東會，董事長張子雄表示，汽車品牌庫存調整已經在第1季結束，從4月到7月業績可望逐月成長，並且是兩位數年增，目前客戶的生產量預估已經看到8月，隨著品牌汽車開始推出新車，業績將逐季上揚，今年營運將力拚優於去年，去年該公司每股稅後純益（EPS）為10.74元。

胡連第1季營收21.23億元，年減8.77%，主要是第1季通常是延續去年第4季旺季高峰以來的庫存調整期，使得出貨量與營收同步下滑，隨著進入第2季，4月營收來到8.63億元，月增32.29%，年增11.56%，可以看出，第1季淡季的庫存調整已經結束，逐步進入傳統出貨旺季。

胡連指出，4月營收已經看到反彈，目前預估4月到7月將一路上揚，每個月可望有兩位數的年增率，同時，客戶的生產量預估計畫，已經看到8月，也是兩位數成長，下半年是車廠的傳統旺季，樂觀看待下半年業績表現。至於需求回升的主要因素，是最近幾個車展，已經看到品牌車廠在推出新車，在新車開始促銷下，可望帶動出貨量跟著成長。

胡連今年規劃投資兩家歐洲零組件廠，第一個是法拉利供應商，第二個是做農耕車的供應商，其中，進入法拉利供應商之後，胡連可以躋身進入一階供應商，直接與歐洲車廠合作設計開發零組件，得到國際車廠認可，擴大營收來源與規模。

至於另外一家歐洲廠商是做農耕車的，他說，是一階供應商，由於自動化愈來愈多，採收耕種都要自動化，胡連今年從歐洲市場出發，未來在這一塊有發展，還會導入我們自家的零件，由於毛利比較高，對提升獲利有幫助。

胡連去年國際市場（非中國大陸）營收占比至少達20%，他說，今年目標是30%。