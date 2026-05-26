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穩得股東會／下半年受惠元件類產品接單暢旺 全年將優於去年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

穩得（6761）26日召開股東會，董事長高治宏釋出正向的展望，表示下半年受惠元件類產品接單暢旺，加上土城實驗室逐步貢獻，營運動能將明顯跳升、全年將優於去年；另外，會中也通過子公司穩得電性檢測申請IPO議案，最快今年第4季起執行。

高治宏指出，目前元件類產品訂單能見度佳，除了網通應用外，在血糖機等非侵入式醫材領域也有所斬獲，此外，近期包含安世半導體、中國揚杰旗下轉投資的MCC等均陷入貿易管制議題，讓穩得迎來轉單機會。

高治宏進一步說，土城實驗室已建置完成，此實驗室具備單一實驗室1.2MW測試能力，並整合EMC、安規及冷卻測試，為全球唯一一站式大電力測試場域，且運算力等於電力，後續將布局1.5MW測試能力，同時在資安要求日益嚴格下，規劃加入軟體測試量能。

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