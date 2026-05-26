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共信法說會／報捷！ 肺癌新藥領軍、多引擎助攻下半年營運看俏

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）26日召開法人說明會，總經理林懋元表示，旗下肺癌新藥普羅仙安（PTS302）在完成中國大陸營銷策略優化後，下半年將迎來強勢成長動能；PTS302也正加速大陸以外的國際市場授權，並已向多國遞交新藥上市許可申請（NDA）。

其他核心產品線方面，共信的肝癌新藥、與寵物癌症新藥正在持續發展，其中肝癌新藥PTS100即將完成台灣二期臨床收案，並規劃推進三期臨床試驗及全球市場授權；下半年公司也將啟動多項新藥的中後期臨床試驗。至於寵物癌症新藥則已進入最後審批階段，一旦順利取證，將迅速切入龐大的寵物醫療市場。

林懋元指出，為對接國際市場及符合十大先進國對藥品查驗登記與臨床試驗的嚴格規範，共信已於今年初將CMC製程全面升級至全球最嚴謹的PIC/S GMP 等級。此舉不僅強化肺癌新藥的全球取證布局，也將加速其他適應症新藥的臨床推進，進一步實踐公司將具備「創傷小、恢復快、精準打擊腫瘤」優勢的核心PTS（微創靶向腫瘤消融）技術推廣至全球市場。

市場方面，共信也同步推動 PTS 技術平台於國際市場之治療定位升級，正式將其定義為「IDA（Intratumoral Drug Ablation，瘤內藥物消融）」治療策略。IDA是指透過腫瘤內局部注射藥物，直接於腫瘤內部誘發腫瘤壞死與消融效果，屬於不同於傳統熱消融（如 RFA、MWA）之新型局部介入腫瘤治療模式。

相較於以熱能為基礎之消融技術，IDA 有機會降低周邊正常組織因熱傳導所造成之傷害，並提升對不規則腫瘤殘存病灶之處理潛力。此一定位有助於國際市場、法規機關及投資人更快速理解共信-KY PTS 技術平台之差異化機制與臨床應用價值。

在中國大陸市場拓展方面，PTS302在大陸的曾使用醫院已達310家，銷量穩步增長，帶動今年前四月合併營收達1,286萬元，年增15.9%。為加速成長動能，共信-KY近期推行兩大關鍵策略：針對代理商通路的汰弱留強精實調整，以提升銷售效率；以及透過代理商積極與保險公司洽談合作，開發客製化保險產品，採取「普羅仙安治療方案＋商保」的創新支付模式，大幅減輕患者自費壓力，進而加速醫院准入與滲透率。預期下半年起，中國大陸市場的銷售將展現爆發性成長。

針對PTS302的國際授權進度，共信表示，目前已成功授權至北非的摩洛哥、阿爾及利亞，以及東南亞的馬來西亞、新加坡等市場，近期也完成摩、阿兩國的上市許可（NDA）遞交，並預計第3季將接續向馬來西亞、菲律賓提出申請，加速完善PTS302的全球藥證布局。

法說會 肺癌 肝癌 癌症

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