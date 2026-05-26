漢康詢圈超額認購定價120元29日創新板掛牌 海外奧博資本策略入股

漢康-KY（7827）初次上市普通股股票（IPO）詢價圈購承銷作業26日完成。本次募資案獲國內外機構投資人高度關注與踴躍認購，更成功引進規模逾百億美元的全球頂尖醫療健康基金─奧博資本（OrbiMed）策略性入股。彰顯國際資本對漢康技術價值與臨床潛力的實質肯定，亦為台灣生技資本市場的國際化進程注入新動能。

漢康-KY本次辦理上市前現金增資發行新股9,400張。其中保留10%由員工認購，其餘8,460張全數採詢價圈購方式辦理，主辦承銷商為國泰證券。詢圈作業自5月15日展開至19日截止，詢圈參考價區間為新台幣110至130元，吸引眾多國內外機構法人及專業投資人熱烈參與，在投資人超額認購的強勁需求驅動下，最終承銷價定於120元，公司預計5月29日正式掛牌創新板。

針對本次IPO的發行架構與承銷模式，漢康-KY展現三大嚴謹的財務規劃與資本市場策略考量。首先，精準募資避免股權稀釋；本次上市僅釋出約6%的掛牌股數，係因公司目前營運資金充裕，此舉能有效避免過度稀釋現有籌碼，保障既有股東權益，同時展現經營團隊對公司未來企業估值持續看漲的強烈信心。

其次，優化股權結構，奠定長期價值；詢圈可引進認同公司長期發展價值的國際專業機構及策略投資人，能有效避免籌碼過度分散或短線投機資金進出，為後續研發與資本市場深度發展奠定穩健基礎。

第三，實現定價效率，穩定市場籌碼；透過特定期間內精準探詢法人認購意願，不僅落實資本市場的價格發現功能，亦顯著降低市場情緒波動引發的短期價格震盪，有利於掛牌後的籌碼穩定。

本次引進的奧博資本是全球知名的醫療健康投資機構，投資領域遍及生物製藥、醫療器材、診斷、數位健康、醫療照護及服務科技等，旗下管理的全球資產超過170億美元，投資階段涵蓋早期新創、成長型企業至大型上市公司等。其過往核心投資組合堪稱全球生技風向球，包括多間國際一線企業。

漢康-KY指出，奧博資本投資台灣創新藥企的案例在市場上相對罕見，本次參與公司的詢圈入股，凸顯核心融合蛋白平台FBDB™與臨床產品線具備高度的國際市場潛力，未來也將持續加速與國際藥廠及策略夥伴的合作布局。

在完成本輪募資後，漢康-KY的財務結構與現金部位愈加強韌。目前公司帳上現金及銀行授信額度合計高達近1.4億美元（折合新台幣約45億元），現有資金水位極其充沛，足以充裕支應未來數年內多項核心資產的臨床試驗推進、製程優化及全球商務授權活動。

漢康-KY成立於2020年，憑藉高度自主研發的FBDB™核心技術平台與國際專業經營團隊，打造出從早期研發、製程開發到臨床試驗的一站式高效營運模式。產品線聚焦於次世代免疫療法的雙軌發展，同步推進廣譜抗癌藥物與自體免疫疾病藥物。

董事長劉世高強調，未來數年全球製藥史上將迎來一波大規模的專利斷崖（Patent Cliff）潮，如Keytruda等年銷售達數百億美元的重磅明星藥物專利將陸續到期。國際藥廠為了填補專利過期後的營收缺口，正積極尋求外部藥品技術授權來豐富產品線。漢康-KY具備的核心競爭力已成功進入國際藥界的核心視野，隨著各項臨床數據的陸續推進，公司將持續釋放龐大的國際授權與商業價值，為股東創造最大利益。