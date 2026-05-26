快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

漢康詢圈超額認購定價120元29日創新板掛牌 海外奧博資本策略入股

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢康-KY（7827）初次上市普通股股票（IPO）詢價圈購承銷作業26日完成。本次募資案獲國內外機構投資人高度關注與踴躍認購，更成功引進規模逾百億美元的全球頂尖醫療健康基金─奧博資本（OrbiMed）策略性入股。彰顯國際資本對漢康技術價值與臨床潛力的實質肯定，亦為台灣生技資本市場的國際化進程注入新動能。

漢康-KY本次辦理上市前現金增資發行新股9,400張。其中保留10%由員工認購，其餘8,460張全數採詢價圈購方式辦理，主辦承銷商為國泰證券。詢圈作業自5月15日展開至19日截止，詢圈參考價區間為新台幣110至130元，吸引眾多國內外機構法人及專業投資人熱烈參與，在投資人超額認購的強勁需求驅動下，最終承銷價定於120元，公司預計5月29日正式掛牌創新板

針對本次IPO的發行架構與承銷模式，漢康-KY展現三大嚴謹的財務規劃與資本市場策略考量。首先，精準募資避免股權稀釋；本次上市僅釋出約6%的掛牌股數，係因公司目前營運資金充裕，此舉能有效避免過度稀釋現有籌碼，保障既有股東權益，同時展現經營團隊對公司未來企業估值持續看漲的強烈信心。

其次，優化股權結構，奠定長期價值；詢圈可引進認同公司長期發展價值的國際專業機構及策略投資人，能有效避免籌碼過度分散或短線投機資金進出，為後續研發與資本市場深度發展奠定穩健基礎。

第三，實現定價效率，穩定市場籌碼；透過特定期間內精準探詢法人認購意願，不僅落實資本市場的價格發現功能，亦顯著降低市場情緒波動引發的短期價格震盪，有利於掛牌後的籌碼穩定。

本次引進的奧博資本是全球知名的醫療健康投資機構，投資領域遍及生物製藥、醫療器材、診斷、數位健康、醫療照護及服務科技等，旗下管理的全球資產超過170億美元，投資階段涵蓋早期新創、成長型企業至大型上市公司等。其過往核心投資組合堪稱全球生技風向球，包括多間國際一線企業。

漢康-KY指出，奧博資本投資台灣創新藥企的案例在市場上相對罕見，本次參與公司的詢圈入股，凸顯核心融合蛋白平台FBDB™與臨床產品線具備高度的國際市場潛力，未來也將持續加速與國際藥廠及策略夥伴的合作布局。

在完成本輪募資後，漢康-KY的財務結構與現金部位愈加強韌。目前公司帳上現金及銀行授信額度合計高達近1.4億美元（折合新台幣約45億元），現有資金水位極其充沛，足以充裕支應未來數年內多項核心資產的臨床試驗推進、製程優化及全球商務授權活動。

漢康-KY成立於2020年，憑藉高度自主研發的FBDB™核心技術平台與國際專業經營團隊，打造出從早期研發、製程開發到臨床試驗的一站式高效營運模式。產品線聚焦於次世代免疫療法的雙軌發展，同步推進廣譜抗癌藥物與自體免疫疾病藥物。

董事長劉世高強調，未來數年全球製藥史上將迎來一波大規模的專利斷崖（Patent Cliff）潮，如Keytruda等年銷售達數百億美元的重磅明星藥物專利將陸續到期。國際藥廠為了填補專利過期後的營收缺口，正積極尋求外部藥品技術授權來豐富產品線。漢康-KY具備的核心競爭力已成功進入國際藥界的核心視野，隨著各項臨床數據的陸續推進，公司將持續釋放龐大的國際授權與商業價值，為股東創造最大利益。

創新板 IPO

延伸閱讀

毫米波領航者稜研科技申請創新板上市 證交所助攻深耕國防太空供應鏈

低軌衛星戰力接棒！稜研科技申請創新板上市 今年第一家公司

朋億股東會／配10元現金股利 蘇州冠禮申請A股上市

尖點股東會／通過配息2元 三大PCB載板廠入股助攻 AI高階鑽針布局

相關新聞

萬泰科2026年營收衝百億

萬泰科（6190）昨（25）日舉行股東會，董事長張銘烈表示，今年營收目標一定要突破百億元，且獲利成長幅度將優於營收增幅。

昇達科股價飛越2,000元

SpaceX即將IPO，Amazon LEO持續發射衛星，帶動衛星通訊題材續夯，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠後續衛星貢獻營運表現，股價站上2,090元，成為衛星通訊首家股價突破2,000元的公司，也帶動整體衛星通訊股漲勢強勁。

良維打入輝達 VR 鏈

連接線廠良維（6290）昨（25）日舉行股東會，董事長李淳正表示，已通過輝達最新Vera Rubin平台認證，下半年大量出貨，成為主力供應商，品項涵蓋大電力線並擴及至機櫃套件，並持續強攻低軌衛星市場，供應SpaceX的基地接收器將轉移到泰國生產。

九暘衝刺乙太網晶片

達發旗下九暘電子（8040）昨（25）日召開股東會，總經理潘建華表示，正致力於開發具價格競爭力的產品，並支援集團全系列1GbE以上的乙太網晶片，希望透過整合集團資源滿足客戶需求，發揮集團綜效，共同實現營運成長目標。

台普威海外業績比重大增

雲豹能源集團旗下儲能系統廠台普威（7921）將於27日以每股參考價108元登錄興櫃；台普威昨（25）日舉辦媒體茶敘，總經理馮浩翔指出，公司今年海外業績比重較大幅提升，預料營收及獲利均比去年成長，再創新猷。

華洋精機上櫃首日漲3.5倍

半導體檢測設備廠華洋精機（6983）昨（25）日以每股85元掛牌上櫃，在AI、高效能運算（HPC）及先進封裝熱潮驅動下，高階檢測設備需求強勁，激勵開盤股價一路狂飆，最高觸及388元，終場收385元，大漲300元，漲幅達3.52倍，展開蜜月行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。