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低軌衛星戰力接棒！稜研科技申請創新板上市 今年第一家公司

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，毫米波與主動電子掃描天線（AESA）技術領航者——稜研科技*（7812），已正式送件申請股票創新板上市，成為今年度首家申請創新板之企業，象徵台灣通訊實力已由地面基建跨足低軌衛星與國防感測，展現證交所響應國家政策、扶植前瞻科技邁向資本市場的決心。

稜研科技的核心業務聚焦於毫米波射頻與陣列天線技術，主要產品涵蓋毫米波5G/6G、衛星通訊、車用與國防陣列天線模組與次系統服務。其研發的AESA天線與主動式陣列模組，成功解決高頻傳輸損耗與動態追蹤之技術瓶頸。

其技術發展路徑不僅呼應賴總統「五大信賴產業」施政藍圖與行政院「次世代通訊科技發展方案」，更符合「第3期國家太空科技發展長程計畫」推動衛星零組件國產化之戰略重點，有助於台灣在次世代通訊浪潮中，深化全球航太與國防生態系之關鍵地位。

從公開說明書摘要顯示，稜研科技基本營運概況如下，實收資本額新台幣15.11億元。市場結構上，內銷9.24％、外銷90.76％，顯示其產品高度面向國際市場。稜研科技近期財務表現部分，2025年營收1.51億元，稅前純損為1.57億元，每股稅後虧損為2.62元。

證交所表示，創新板旨在支持具關鍵核心技術與發展潛力之公司。今年第一季25家創新板上市公司總營收達111.17億元（年增36.52％），稅前淨利更激增422.92％，彰顯創新板公司在資本市場支持下已成功強化營運體質。稜研科技具備穩定的研發實力與國際競爭力，上市後將持續展現其高度成長潛力 。

為優化掛牌環境，證交所針對創新板公司提供上市前、中、後期完整之一條龍專屬服務，包含協助對接東協市場與國際指標展會，並提供客製化IR與ESG諮詢，以強化台灣企業之國際鏈結。

未來證交所將持續引進專業機構撰寫研究報告並提供自營商造市獎勵，有效解決流動性問題，逐步落實「亞洲創新籌資平台」與「亞洲那斯達克」的願景，奠定台灣在全球科技供應鏈中不可動搖的領先地位。

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