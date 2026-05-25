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台普威海外業績比重大增
雲豹能源集團旗下儲能系統廠台普威（7921）將於27日以每股參考價108元登錄興櫃；台普威昨（25）日舉辦媒體茶敘，總經理馮浩翔指出，公司今年海外業績比重較大幅提升，預料營收及獲利均比去年成長，再創新猷。
台普威成立於2019年，為國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商。馮浩翔，公司今年起日本市場營收占比將大幅成長，並超越國內市場，且開始切入AI算力中心（AIDC）市場，對全年營運持正向樂觀。
據了解，台普威受惠台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列，2025年營收32.82億元，年增404%，每股純益8.49元，創新高；今年前四月營收6.38億元，每股純益3.16元，且日本市場營收比重已高達76%。
台灣市場方面，台普威已於2024及2025年接連取得大型光儲統包工程，其中，包含全台最大規模48MW／185.7MWh光儲案場，預計將成為未來兩年重要營收來源。
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