台普威海外業績比重大增

半導體檢測設備廠華洋精機（6983）昨（25）日以每股85元掛牌上櫃，在AI、高效能運算（HPC）及先進封裝熱潮驅動下，高階檢測設備需求強勁，激勵開盤股價一路狂飆，最高觸及388元，終場收385元，大漲300元，漲幅達3.52倍，展開蜜月行情。

2026-05-25 23:32