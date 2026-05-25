聽新聞
0:00 / 0:00
華洋精機上櫃首日漲3.5倍
半導體檢測設備廠華洋精機（6983）昨（25）日以每股85元掛牌上櫃，在AI、高效能運算（HPC）及先進封裝熱潮驅動下，高階檢測設備需求強勁，激勵開盤股價一路狂飆，最高觸及388元，終場收385元，大漲300元，漲幅達3.52倍，展開蜜月行情。
華洋精機核心競爭力在於自動化光學檢測（AOI）技術與客製化系統整合能力，主要產品為半導體AOI檢測設備。受惠高階製程市場需求擴大，2025年營收攀升至3.12億元，年增24.42%，毛利率更拉升至65.57%，每股純益4.46元。
總經理蕭賢德表示，公司長期深耕光學設計、精密演算法及動態取像技術，並發展出獨家SFO表面光學去背景技術，能精準辨識微小瑕疵，大幅降低傳統方案的失真與耗時問題。目前公司已成功累積15項發明專利與12項新型專利。
展望未來，華洋精機中長期布局緊扣先進製程升級商機，研發方向聚焦玻璃通孔（TGV）檢測、IC與SiP封裝AOI、碳化矽（SiC）晶圓檢測，以及AR與VR相關3D鏡頭與光波導基板檢測設備，全力瞄準未來三至五年的先進封裝與新材料市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。