快訊

黃仁勳喊台灣需要更多電力 蔣萬安：能源政策正確才能大力發展AI

陽光行動／高齡歧視多、住宅欠規畫…人老屋老 都市囚居難解

今酷熱飆40度高溫恐再刷新紀錄 颱風將生成…最新預測更接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

九暘衝刺乙太網晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

達發旗下九暘電子（8040）昨（25）日召開股東會，總經理潘建華表示，正致力於開發具價格競爭力的產品，並支援集團全系列1GbE以上的乙太網晶片，希望透過整合集團資源滿足客戶需求，發揮集團綜效，共同實現營運成長目標。

潘建華指出，去年網通產業受終端市場需求變化，中國大陸市場競爭激烈及產品面臨較大的價格壓力下，九暘去年營收為6.61億元，年增3%；稅後淨損5,822萬元，每股淨損0.6元。相比2024年，虧損幅度收斂。

潘建華提到，九暘長期深耕1GbE以下的FE乙太網晶片，以及PoE乙太網供電晶片。在PoE方面，現有產品30-Watt 2/4/8 Port，及90-Watt 4 Port規格提供功率涵蓋市場上大部分的需求，該公司也推出1 Port 90-Watt高效率節能晶片。

展望未來，潘建華說，九暘將持續提升研發能力並縮短產品推出時程，在產品規畫上，以客戶需求為核心，將技術轉化為產品競爭力。同時，九暘與達發進行平台合作，優化研發與供應鏈流程，並透過技術與產品整合擴大客戶基礎。

晶片 供應鏈 中國大陸

延伸閱讀

富采攻 AI 光通訊

ASML分享永續發展藍圖 在台將招募近千人新北職缺300個

台積搶「光進銅退」商機 上詮、汎銓同步沾光

企業生日快樂／一詮精密研發能力 具領先優勢

相關新聞

萬泰科2026年營收衝百億

萬泰科（6190）昨（25）日舉行股東會，董事長張銘烈表示，今年營收目標一定要突破百億元，且獲利成長幅度將優於營收增幅。

昇達科股價飛越2,000元

SpaceX即將IPO，Amazon LEO持續發射衛星，帶動衛星通訊題材續夯，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠後續衛星貢獻營運表現，股價站上2,090元，成為衛星通訊首家股價突破2,000元的公司，也帶動整體衛星通訊股漲勢強勁。

良維打入輝達 VR 鏈

連接線廠良維（6290）昨（25）日舉行股東會，董事長李淳正表示，已通過輝達最新Vera Rubin平台認證，下半年大量出貨，成為主力供應商，品項涵蓋大電力線並擴及至機櫃套件，並持續強攻低軌衛星市場，供應SpaceX的基地接收器將轉移到泰國生產。

九暘衝刺乙太網晶片

達發旗下九暘電子（8040）昨（25）日召開股東會，總經理潘建華表示，正致力於開發具價格競爭力的產品，並支援集團全系列1GbE以上的乙太網晶片，希望透過整合集團資源滿足客戶需求，發揮集團綜效，共同實現營運成長目標。

台普威海外業績比重大增

雲豹能源集團旗下儲能系統廠台普威（7921）將於27日以每股參考價108元登錄興櫃；台普威昨（25）日舉辦媒體茶敘，總經理馮浩翔指出，公司今年海外業績比重較大幅提升，預料營收及獲利均比去年成長，再創新猷。

華洋精機上櫃首日漲3.5倍

半導體檢測設備廠華洋精機（6983）昨（25）日以每股85元掛牌上櫃，在AI、高效能運算（HPC）及先進封裝熱潮驅動下，高階檢測設備需求強勁，激勵開盤股價一路狂飆，最高觸及388元，終場收385元，大漲300元，漲幅達3.52倍，展開蜜月行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。