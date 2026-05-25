良維打入輝達 VR 鏈

連接線廠良維（6290）昨（25）日舉行股東會，董事長李淳正表示，已通過輝達最新Vera Rubin平台認證，下半年大量出貨，成為主力供應商，品項涵蓋大電力線並擴及至機櫃套件，並持續強攻低軌衛星市場，供應SpaceX的基地接收器將轉移到泰國生產。

他並預告，良維泰國新廠第4季動土，面積將比目前倍增，預期下半年高毛利AI產品營收占比將達五成，今年獲利成長幅度將高於營收增幅。

李淳正透露，Vera Rubin與AI PC產品均通過認證，AI PC第2季陸續出貨，Vera Rubin相關品項則會帶動良維衝刺下半年業績，且單價很高，良維出貨兩、三個型號，不僅供應大電力線，還有機櫃套件。

至於出貨亞馬遜AWS，他說，第2季是新舊機種轉換，新機種單價成長15%，預期今年雲端服務供應商（CSP）客戶仍以亞馬遜AWS為主。目前亞馬遜AWS仍然是良維最大客戶，其他包括Google、微軟與Meta等都在經營中，預估明年才會出貨。

另外，戴爾訂單是良維下半年另一成長主力，近期戴爾結合輝達，力推輝達產品，良維則出貨GB系列產品，同步挹注下半年業績。

他看好，輝達、亞馬遜AWS與戴爾將是良維下半年成長三大主要動能。良維目前AI營收占比約40%，隨著出貨量擴大，下半年占比將突破50%，帶動今年上、下半年營收比重約4：6。

李淳正說，良維一年做1億多條電力線，其中，大電力線約三、四十萬條，目標一年做到五、六十萬條。以一個AI伺服器機櫃要使用六到十條大電力線、各大CSP每年投入上千億美元資本支出計算，大電力線需求將非常旺，加上相關產品毛利比較高，帶動良維下半年獲利優於上半年。