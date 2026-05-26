昇達科股價飛越2,000元

SpaceX即將IPO，Amazon LEO持續發射衛星，帶動衛星通訊題材續夯，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠後續衛星貢獻營運表現，股價站上2,090元，成為衛星通訊首家股價突破2,000元的公司，也帶動整體衛星通訊股漲勢強勁。

昇達科昨日一度登上漲停，股價最高達2,120元，終場上漲160元，收2,090元，漲幅8.2%，股價正式站上2,000元大關，創歷史新高；璟德攻上漲停，上漲18元收199.5元；兆赫漲3.7元收76.7元，漲幅超過5%；耀登漲7元收176.5元；萊德-KY漲29元收726元，漲幅均超過4%。

昇達科目前來自低軌衛星貢獻營收已經突破八成，主要客戶包含SpaceX、Amazon LEO、AST以及英國的F公司，貢獻衛星營收比重達98%，除主要客戶持續發射下一代衛星外，昇達科也持續拓展中小型低軌衛星客戶，去年中小型客戶年增50%，今年成長達100%，除大客戶持續快速成長，中小客戶也成為關鍵潛在商機，目前在手衛星訂單能見度超過兩個季度。

昇達科今年前四月營收13.69億元，年增69.1%，為同期新高，4月單月每股純益1.71元，年增906%。法人表示，昇達科第1季每股純益3.68元，連兩季創歷史新高，第2季每股純益可望超過5元，全年力拚賺兩個股本，每股純益20元以上。

無線通訊整合元件與模組業者璟德電子從無線網路、手機應用元件，跨向衛星、車載、國防、基礎建設、物聯網等寬頻新應用，衛星等寬頻新應用貢獻營收來到54%。

現在璟德應用在天上的低軌衛星及地面接收站用的元件，已經出貨全球前三大衛星營運商多年，璟德指出，Ka-Band、Ku-Band的RF元件應用在衛星及地面站的市占率高；同時也投入高頻與衛星手機直連（D2C）濾波元件及高階LTCC天線陣列模組，年底前可望出貨，推升營運進一步成長。