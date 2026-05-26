萬泰科2026年營收衝百億

萬泰科（6190）昨（25）日舉行股東會，董事長張銘烈表示，今年營收目標一定要突破百億元，且獲利成長幅度將優於營收增幅。

他分析，今年業績增長主要動能，包括低軌衛星產品出貨量倍數成長，以及AI線材新增感應器、弱電的電源線材等產品，並開發大型機櫃用線。因應客戶需求快速成長，越南與泰國今年產能預估年增三成。其中，泰國以電源線、AI相關產品為主，越南則鎖定部分網路線及特殊線材。

張銘烈強調，今年營收目標一定要突破百億元，獲利成長幅度要大幅高於營收增幅，藉此反映該公司在供應鏈供貨位階朝直接交貨的一階（Tier 1）供應商邁進的效益，對訂單量、價格與市場資訊掌握度提升。

萬泰低軌衛星業務成長主軸，仍來自SpaceX旗下的Starlink需求持續放大。去年相關產品每月出貨量介於20萬到50萬條，目前已拉高到80萬條，今年底有機會持續提升，保守估計全年相關營收將倍數成長。