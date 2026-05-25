中裕辦私募 提升競爭力

中裕（4147）昨（25）日召開2026年股東常會，會中通過辦理私募普通股案，以充實未來營運。此外，中裕也強調，正積極推進核心產品長效型HIV雙抗體療法TMB-365/380之全球臨床開發與授權合作。

針對此次通過之私募普通股案，中裕指出，主要係為因應未來營運發展需求，包含國際授權合作、策略聯盟、長效抗體平台與相關新藥開發推進等資金需求。公司將審慎評估市場環境及策略投資人條件，期望透過引進具產業資源與國際市場優勢之策略夥伴，提升公司整體競爭力與全球發展動能。

中裕表示，公司目前正積極推進核心產品長效型HIV雙抗體療法TMB-365/380之全球臨床開發與授權合作。近期Phase 2b臨床試驗收案進展順利，並已正式完成最後受試者收治（LPI），後續將進入關鍵數據分析階段，預計於2026年底前完成期中數據讀取，並規劃於國際重要愛滋病學術會議 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections（CROI）發表成果。

中裕執行長張金明表示，2026年將是中裕重要的價值轉折年度，公司除持續推進TMB-365/380臨床與授權進程外，也同步拓展 TMB-365-ADC 創新平台在HIV治癒與自體免疫疾病的應用，深化CDMO業務、國際合作及資本市場布局。