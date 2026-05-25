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雲豹旗下台普威27日以108元掛牌上櫃 今年每股獲利挑戰逾一個股本

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源旗下台普威27日以108元掛牌上櫃，並訂明日舉行上櫃前法說會。左起為雲豹能源總經理趙書閔及台普威總經理馮皓翔。 記者簡永祥／攝影
雲豹能源旗下台普威27日以108元掛牌上櫃，並訂明日舉行上櫃前法說會。左起為雲豹能源總經理趙書閔及台普威總經理馮皓翔。 記者簡永祥／攝影

雲豹能源(6869)旗下系統及儲能子公司台普威能源(7921)將於27日以每股參考價108元登錄興櫃，明（26）將舉行興櫃前業績說明會。台普威總經理馮浩翔指出，受惠日本案場快速推進，今年全年營收比重將正式超越台灣，且澳洲市場也會在下半年啟動並貢獻業績，今年營收及獲利都會比去年好。法人估，隨著毛利率較佳的日本占比攀升，今年每股純益有機會挑戰逾一個股本。

雲豹能源總經理趙書閔今日站台時也表示，雲豹能源10年走來不容易，但也一直往前進，儲能在台灣辛苦，日本是更不容易，尤其日本要站穩腳步不易，台普威受惠於電網穩定及電力增加需求下，營運將可持續攀升，加上日本毛利率高於台灣，今年隨著日本佔比拉升，全年營收及獲利都將會比去年好。

台普威成立2019年，是國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商。在站穩台灣市場後迅速出海，不僅於日本締造多座案場併網實績，更進一步將目光鎖定AI算力中心（AIDC）儲能基礎建設，全力搶攻此一高成長的新藍海市場。

台普威受惠台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列，去年營收達32.82億元，年增404%，每股純益8.49元，創下歷年新高。今年前四月營收為6.38億元，毛利率38%，稅後純益1.25億元，每股純益3.05元。

馮浩翔指出，台灣儲能市場預計2030年目標5.5GW，目前已建置量達2.2GW，其中台普威實績為354MW，若加上日本則累積建置實績已達412MW/1,055MWh，實際建置量可能還會高於此數。

2025年各地區營收比重，台灣占比77%，日本為23%，截至今年4月底日本營收占比更拉升至76%，估計今年日本營收占比將正式超越台灣；至於澳洲市場下半年就開啟動，並逐步開始貢獻業績。

馮浩翔進一步指出，台普威在台灣已於2024及2025年接連取得大型光儲統包工程，其中包含全台最大規模48MW／185.7MWh光儲案場，預計將成為未來兩年重要營收來源。

雲豹 雲豹能源 營收

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