萬泰科股東會／東南亞擴產三成 搶 AI 與 SpaceX 商機

萬泰科（6190）25日舉行股東會，董事長張銘烈表示，今年營收目標一定要突破100億元，且獲利成長幅度將優於營收的成長，推動今年業績增長，除了低軌衛星產品出貨量將倍數成長外，AI線材也新增感應器、弱電的電源線材等產品，並開發大型機櫃用線。為因應客戶需求的快速成長，越南與泰國今年產能預估年增三成。

張銘烈說，今年泰國與越南合計產能年增幅度約30%。其中泰國以電源線、AI相關產品為主，越南則以部分網路線及特殊線材為主；他說，在當地已預留大面積土地，若未來需求大幅增加，擴產不會有問題。

張銘烈強調，該公司營收目標「一定要破100億」，且獲利成長幅度要大幅高於營收的成長，該公司早期即切入SpaceX供應鏈，2018年至2020年主要處於開發階段，2021年至2022年接單量逐步增加，去年開始則由過去三階供應商、二階供應商地位，如今已成為一階供應商，擁有更高的訂單掌握度與議價能力，在低軌衛星產業當中掌握更強的話語權。

萬泰在低軌衛星成長主軸仍來自SpaceX旗下的Starlink需求持續放大。去年相關產品每月出貨量介於20到50萬條，目前已拉高到80萬條，今年底還有機會持續提升，目前Starlink全球用戶數已超過900萬戶，去年設備出貨約500萬套，今年市場需求有望進一步倍增。

AI線材方面，萬泰科除既有高速AI高速線外，今年新增感應器線材、內部小型弱電的電源線等產品，部分品項已開始出貨，另外，也開發大型機櫃電源線等新產品，以迎接2027年的需求。