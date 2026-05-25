良維股東會／衝刺輝達 Vera Rubin下半年爆發

良維（6290）通過輝達（NVIDIA）Vera Rubin認證，下半年大量出貨，是主力供應商，不只是大電力線，還擴及到機櫃的套件；至於SpaceX的基地接收器也規劃轉移到泰國生產，泰國新廠第4季動土，面積將比目前倍增，隨著高毛利AI產品占營收比重下半年將達五成，使得今年獲利成長幅度，將高於營收的成長。

良維25日舉行股東會，董事長李淳正表示，輝達的Rubin與AI PC產品均通過認證，AI PC第2季陸續出貨，Rubin則會帶動良維衝刺下半年業績，由於Rubin單價很高，良維出貨兩三個型號（Model），不只是出貨大電力線，還有機櫃的套件，預期下半年輝達的成長會很快。

至於亞馬遜AWS，他說，第2季是新舊機種轉換，新機種單價成長15%，預期今年CSP客戶仍以亞馬遜為主，目前亞馬遜還是第一大客戶，其他包括Google、微軟（Microsoft）與Meta等都在經營中，預估要到明年才會出貨。

另外，他說，戴爾是下半年另一個成長主力，近期戴爾結合輝達，力推輝達產品，良維則出貨GB系列產品，同步挹注下半年業績，因此，下半年三大成長主力將是輝達、亞馬遜與戴爾，AI目前占比約40%，隨著擴大出貨，下半年突破50%，帶動今年上下半年營收比重約4：6。

隨著需求大增，他說，泰國將擴產，目前是兩個廠，共七條線，輝達是兩條線，產能已經滿了，將以加班方式來增產，至於泰國新廠（三廠）第4季開始投入，面積5萬到6萬平方米，明年底量產，主要生產大電力線，另外，SpaceX旗下的Starlink基地接收器，也規劃在泰國生產，預估今年泰國占營收比重快一半。

他說，良維的電力線一年做1億多條，大電力線約30到40萬條，目標是一年做50萬到60萬條，一個機櫃要使用六到十條，由於CSP每年投入千億到兩千億元的資本支出，大電力線的需求將非常暢旺，加上大電力線毛利比較高，將帶動下半年獲利優於上半年。