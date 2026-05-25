台普威27日登錄興櫃 每股參考價108元

雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威能源（7921）將於5月27日以每股參考價108元登錄興櫃。26日舉辦興櫃前業績發表會，台普威成立於2019年，為國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商。

台普威在站穩台灣市場後迅速出海，不僅於日本締造多座案場併網實績，更進一步將目光鎖定 AI 算力中心（AIDC）儲能基礎建設，全力搶攻此一高成長的新藍海市場。

2025年營收年增404% 儲能建置規模持續攀升

受惠台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列，台普威2025年營收達32.82億元，年增404%，每股盈餘EPS 8.49元，創下歷年新高，展現公司近年積極布局儲能市場成果。截至目前，台普威累積建置實績已達412MW/1,055MWh，持續穩居台灣儲能系統整合市場前段班。

自主EMS與AI技術驅動 打造智慧儲能競爭優勢

台普威的核心競爭力，來自業內罕見的軟體研發及系統垂直整合能力。公司不僅屢屢締造「台灣第一」的指標性儲能案場，其自主開發的 EMS（能源管理系統）更能因應各國電網規範及儲能應用，快速切入不同市場。台普威同時導入 AI 模型動態預測發電並優化充放電策略，實測可較傳統模型降低逾 20% 棄光量。

日本布局逐步收成 進軍澳洲並持續布局海外儲能版圖

台灣市場方面，台普威已於2024及2025年接連取得大型光儲統包工程，其中包含全台最大規模48MW／185.7MWh光儲案場，預計將成為未來兩年重要營收來源。

海外布局方面，台普威近年積極拓展日本市場，目前已完成10座儲能案場併網，其中兩座已正式投入日本電力交易市場，成功驗證台普威的儲能技術已具備國際級競爭力。公司持續推動高壓與特高壓儲能案場開發，目標於2027年將日本整體儲能規模擴大至500MW/1,200MWh。此外，台普威亦已布局澳洲市場，並密切鎖定亞洲與歐美等潛力市場，逐步推進全球化版圖。

發揮研發技術優勢 劍指AI算力中心新藍海

除了傳統儲能市場外，台普威也積極布局AI算力中心（AIDC）儲能基礎設施。馮浩翔表示，隨著GPU功耗成倍攀升，AIDC用電負載可能在毫秒間由30%快速飆升至100%。若缺乏儲能系統作為即時緩衝，這類高動態負載波動將對設備穩定性與區域電網造成巨大壓力，因此具備毫秒級動態響應能力的儲能系統，未來將成為大型AIDC不可或缺的核心基礎設施。

面對全球未來數十GW規模的AI儲能基建需求，台普威正憑藉高度客製化的軟硬體整合能力與自主研發優勢積極卡位。除台灣以外，台普威也在積極開發日本AI算力中心案場，致力重現日本的成功模式。未來，公司將持續深耕電網級儲能，並跨入AI算力中心應用，致力打造國際級智慧儲能品牌，全面搶占「AI與能源融合」的新成長契機。