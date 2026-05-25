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台普威擬5/27登錄興櫃 日本今年將躍居主力市場

中央社／ 台北25日電

雲豹能源旗下儲能廠台普威預計5月27日登錄興櫃交易，每股參考價108元。台普威總經理馮浩翔表示，今年日本市場貢獻營收將超越台灣，躍居主力市場。

台普威今天舉辦媒體交流會，馮浩翔說，台普威成立於2019年，主要提供儲能案場規劃設計、財務評估、開發許可、專業施工、能源調度聚合市場操作及維運管理等一站式整合方案。

台普威2025年在台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列業績挹注，總營收竄升至新台幣32.82億元，年增404%，歸屬母公司淨利3.36億元，每股純益8.49元。其中，日本市場營收比重達到23%。

在日本業績增長帶動下，台普威今年前4月營收躍升至6.38億元，歸屬母公司淨利1.26億元，每股純益3.16元。日本市場營收比重高達76%。

馮浩翔表示，今年日本市場貢獻營收將超越台灣，將是驅動整體營運成長主要動力。台灣今年預計有2座光儲案場開始認列業績，澳洲市場今年也將開始貢獻業績。

營收 雲豹能源 日本

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