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九暘股東會／開發具價格競爭力產品 支援集團1GbE以上的乙太網晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

達發旗下九暘電子（8040）於今日召開股東會，該公司總經理潘建華表示，正致力於開發具價格競爭力的產品，並支援集團全系列1GbE以上的乙太網晶片，希望透過整合集團資源滿足客戶需求，發揮集團綜效，共同實現營運成長的目標。

潘建華指出，去年網通產業受終端市場需求變化，中國大陸市場競爭激烈及產品面臨較大的價格壓力下，九暘去年營收為6.61億元，年增3%，稅後淨損5,822萬元，每股淨損0.6元。相比2024年，虧損幅度有所收斂。

同時，潘建華提到，九暘長期深耕1GbE以下的FE（Fast Ethernet） 乙太網晶片，以及PoE乙太網供電晶片。在PoE方面，現有產品30-Watt 2/4/8 Port，及90-Watt 4 Port規格提供功率涵蓋市場上大部分的需求，該公司也推出1 Port 90-Watt高效率節能晶片。

展望未來，潘建華說，九暘將持續提升研發能力並縮短產品推出時程，在產品規畫上，以客戶需求為核心，將技術轉化為產品競爭力。同時，九暘與達發進行平台合作，優化研發與供應鏈流程，並透過技術與產品整合擴大客戶基礎。該公司將持續提升營運效率，穩健推動成長，創造長期股東價值。

晶片 中國大陸

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