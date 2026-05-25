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竣邦-KY通過配息3.5元創新高 看今年營運穩步增強

中央社／ 台北25日電
竣邦總經理蕭志偉。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
竣邦總經理蕭志偉。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

機能布料廠竣邦-KY今天舉行股東常會，竣邦去年歸屬母公司淨利新台幣1.52億元，年增72.7%，每股稅後盈餘5.23元，創歷史新高，今天股東會決議每股配發現金股利3.5元，同創新高。

竣邦董事長高振芳今天表示，竣邦持續擴大與國際品牌客戶合作基礎，透過客製化布料設計與快速開發能力，協助品牌客戶掌握終端市場需求變化，已陸續反映於目前整體接單表現上，隨客戶訂單節奏推進，預期營運動能將於下半年逐步展現。

竣邦表示，除原本的運動與戶外機能性服飾布料外，積極拓展專業工裝與袋包材的多元應用領域，有望創造額外營運貢獻，對2026年展望維持審慎樂觀，看好今年整體營運動能穩步增強。

面對全球供應鏈重組，竣邦一方面優化中國地區管理效率，並逐步提高越南地區銷售與在地生產比重，2025年正式啟動越南織染一貫廠建置計畫，有助擴大未來業務接單動能。

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