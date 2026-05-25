聽新聞
0:00 / 0:00
竣邦-KY通過配息3.5元創新高 看今年營運穩步增強
機能布料廠竣邦-KY今天舉行股東常會，竣邦去年歸屬母公司淨利新台幣1.52億元，年增72.7%，每股稅後盈餘5.23元，創歷史新高，今天股東會決議每股配發現金股利3.5元，同創新高。
竣邦董事長高振芳今天表示，竣邦持續擴大與國際品牌客戶合作基礎，透過客製化布料設計與快速開發能力，協助品牌客戶掌握終端市場需求變化，已陸續反映於目前整體接單表現上，隨客戶訂單節奏推進，預期營運動能將於下半年逐步展現。
竣邦表示，除原本的運動與戶外機能性服飾布料外，積極拓展專業工裝與袋包材的多元應用領域，有望創造額外營運貢獻，對2026年展望維持審慎樂觀，看好今年整體營運動能穩步增強。
面對全球供應鏈重組，竣邦一方面優化中國地區管理效率，並逐步提高越南地區銷售與在地生產比重，2025年正式啟動越南織染一貫廠建置計畫，有助擴大未來業務接單動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。