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中裕股東會／通過私募普通股案 持續推進長效新藥全球布局

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中裕（4147）25日召開2026年股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過2025年度虧損撥補案。此外，股東會亦通過「解除董事競業禁止之限制案」及「辦理私募普通股案」等議案。

中裕表示，公司目前正積極推進核心產品長效型HIV雙抗體療法TMB-365/380之全球臨床開發與授權合作。近期Phase 2b臨床試驗收案進展順利，並已正式完成最後受試者收治（LPI），後續將進入關鍵數據分析階段，預計於2026年底前完成期中數據讀取，並規劃於國際重要愛滋病學術會議Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections（CROI）發表成果。

針對此次通過之私募普通股案，中裕指出，主要係為因應未來營運發展需求，包含國際授權合作、策略聯盟、長效抗體平台與相關新藥開發推進等資金需求。公司將審慎評估市場環境及策略投資人條件，期望透過引進具產業資源與國際市場優勢之策略夥伴，提升公司整體競爭力與全球發展動能。

中裕新藥執行長張金明表示，2026年將是中裕重要的價值轉折年度，公司除持續推進TMB-365/380臨床與授權進程外，也同步拓展TMB-365-ADC創新平台在HIV治癒與自體免疫疾病的應用，深化CDMO業務、國際合作及資本市場布局。將以長效抗體平台為核心，持續朝向全球創新生技公司的目標邁進。

中裕強調，感謝全體股東長期的支持，公司團隊將持續專注於核心愛滋病新藥及各項研發管線的臨床推進與商業授權談判，致力為股東創造長期的最大價值。

中裕 股東會

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