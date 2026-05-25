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華洋精機掛牌上櫃 勁揚311%

中央社／ 台北25日電
華洋精機董事長邱見泰（左）與總經理蕭賢德。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影
華洋精機董事長邱見泰（左）與總經理蕭賢德。聯合報系資料照／記者李珣瑛攝影

自動光學檢測（AOI）設備廠華洋精機今天以每股85元掛牌上櫃，股價表現強勁，開盤跳空達到349.5元，上漲264.5元，漲幅達311%。

華洋精機成立於2012年10月，具備表面光學技術，可以全方位檢出，檢測包括凸起的缺陷及表面缺陷。極紫外光（EUV）光罩檢測設備2022年即導入國際晶圓廠客戶。

受惠高階機種出貨增長，華洋精機2025年營收新台幣3.12億元，年增245%，稅後淨利7097萬元，每股純益4.46元。

華洋精機今年累計前4月營收6230萬元，較去年同期減少14.72%。華洋精機今年將拓展日本市場，並跨足清潔機和模組產品，期能為營運注入成長動能。

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