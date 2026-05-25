聽新聞
0:00 / 0:00
華洋精機掛牌上櫃 勁揚311%
自動光學檢測（AOI）設備廠華洋精機今天以每股85元掛牌上櫃，股價表現強勁，開盤跳空達到349.5元，上漲264.5元，漲幅達311%。
華洋精機成立於2012年10月，具備表面光學技術，可以全方位檢出，檢測包括凸起的缺陷及表面缺陷。極紫外光（EUV）光罩檢測設備2022年即導入國際晶圓廠客戶。
受惠高階機種出貨增長，華洋精機2025年營收新台幣3.12億元，年增245%，稅後淨利7097萬元，每股純益4.46元。
華洋精機今年累計前4月營收6230萬元，較去年同期減少14.72%。華洋精機今年將拓展日本市場，並跨足清潔機和模組產品，期能為營運注入成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。