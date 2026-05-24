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立弘轉上櫃 每股20元

經濟日報／ 記者謝柏宏嚴雅芳／台北報導

立弘（1780）擬於6月下旬興櫃轉上櫃，暫定每股承銷價20元。營運長楊斌表示，美國加州明年底起禁止公立學校餐廳提供含相關人工色素的食品，立弘的類胡蘿蔔素產品，有望搶攻年3億美元市場商機。

立弘深耕類胡蘿蔔素逾20年，為全球前三大合成類胡蘿蔔素供應商，成立於2001年的立弘生化科技，目前與荷蘭DSM與德國BASF並列為全球前三大類胡蘿蔔素原料發展業者。公司2025年合併營收8.49億元，年增5%；毛利率36.33%，較前一年增加4.02個百分點； 稅後純益1.29億元，年增28.2%，每股純益（EPS）1.25元。

立弘4月合併營收為1.03億元，年增14.73%；累計前4月營收達3.43億元，年增14.62%。立弘董事長楊正利表示，公司核心競爭力在於掌握「合成技術＋配方技術」雙引擎優勢。

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