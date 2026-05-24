配合上櫃公司第1季財報已公告，櫃買中心（Taipei Exchange）已於5月20日及21日推出二場特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響；本周續於台北花園大酒店2樓國際廳及櫃買中心11樓多功能資訊媒體區接力登場「AI產業鏈」、「永續與AI應用」及「民生經濟」主題之櫃買市場業績發表會。

2026-05-24 23:50