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六檔新兵 陸續掛牌
櫃買家族再添多檔新兵。今（25）日華洋精機（6983）上櫃掛牌，承銷價85元。精誠金融將在27日上櫃掛牌，承銷價50.5元。此外，還有四家公司包括台普威、乾瞻、瑞峰、台智雲也將在本周登錄興櫃。
華洋精機從事自動化視覺影像檢測設備及模組研發、製造與銷售，2025年營收為3.12億元，稅後淨利為7,097萬元，每股稅後純益（EPS）為4.44元。2026年第1季營收為4,926萬元，稅後淨利為309萬元，EPS為0.19元。
精誠金融代理國內外知名品牌信用卡刷卡機等設備銷售與租賃、及信用卡收單系統之軟體開發服務，2025年營收為5.31億元，稅後淨利為6,381萬元，EPS為2.90元。第1季營收1.03億元，稅後淨利為921萬元，EPS為0.42元。
興櫃方面，台普威將於27日登錄興櫃，提供儲能案場完整生命周期之「一站式服務」。輔導推薦證券商為凱基以及群益金鼎證券。興櫃認購價108元。乾瞻將於27日登錄興櫃，從事積體電路矽智財設計服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、凱基、福邦以及中國信託綜合證券。興櫃認購價500元。
瑞峰將於29日登錄興櫃，從事記憶體、邏輯等相關半導體產品晶片級封裝業務及其技術開發。輔導推薦證券商為元大以及富邦綜合證券。興櫃認購價60元。
台智雲將於29日登錄興櫃，提供AI算力基礎建設與整合、AI模型與應用加值、AI算力資源管理調度等服務。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐以及元大證券。興櫃認購價65元。
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