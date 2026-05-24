快訊

埃及木乃伊下月登場史博館 航空公司要求出具「死亡證明」

基金會25日開記者會…蕭旭岑：想利用馬英九傷我者 一定採法律行動

今晨高鐵道岔訊號異常…車次誤點20分 通勤旅客哀號：慢到可以種花

聽新聞
0:00 / 0:00

六檔新兵 陸續掛牌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族再添多檔新兵。今（25）日華洋精機（6983）上櫃掛牌，承銷價85元。精誠金融將在27日上櫃掛牌，承銷價50.5元。此外，還有四家公司包括台普威、乾瞻、瑞峰、台智雲也將在本周登錄興櫃

華洋精機從事自動化視覺影像檢測設備及模組研發、製造與銷售，2025年營收為3.12億元，稅後淨利為7,097萬元，每股稅後純益（EPS）為4.44元。2026年第1季營收為4,926萬元，稅後淨利為309萬元，EPS為0.19元。

精誠金融代理國內外知名品牌信用卡刷卡機等設備銷售與租賃、及信用卡收單系統之軟體開發服務，2025年營收為5.31億元，稅後淨利為6,381萬元，EPS為2.90元。第1季營收1.03億元，稅後淨利為921萬元，EPS為0.42元。

興櫃方面，台普威將於27日登錄興櫃，提供儲能案場完整生命周期之「一站式服務」。輔導推薦證券商為凱基以及群益金鼎證券。興櫃認購價108元。乾瞻將於27日登錄興櫃，從事積體電路矽智財設計服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、凱基、福邦以及中國信託綜合證券。興櫃認購價500元。

瑞峰將於29日登錄興櫃，從事記憶體、邏輯等相關半導體產品晶片級封裝業務及其技術開發。輔導推薦證券商為元大以及富邦綜合證券。興櫃認購價60元。

台智雲將於29日登錄興櫃，提供AI算力基礎建設與整合、AI模型與應用加值、AI算力資源管理調度等服務。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐以及元大證券。興櫃認購價65元。

興櫃 精誠 營收

延伸閱讀

全民權證／譜瑞 押價內外10%

儒鴻首季獲利、4月營收均優於預期 法人估全年EPS達25.3元

台泥、南亞 權證瞄準長天期

高含「輝」量 ETF 十強 出列

相關新聞

華豫寧拚重返成長軌道

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）去年營收小幅下滑，法人指出，該公司目前業績應可穩健發展，今年整體營運有機會回到成長軌道。

力士訂單能見度 看到年底

功率元件廠力士（4923）營運報捷，拿下筆電與日本遊戲機客戶訂單，目前訂單能見度直達年底，帶動電源供應器營收大幅成長，法人估增幅達二至三成；伴隨晶圓供應逐步改善，遞延訂單6月起陸續出貨，助攻下半年營運，全年營運有望優於去年。

櫃買業績發表會 上秀

配合上櫃公司第1季財報已公告，櫃買中心（Taipei Exchange）已於5月20日及21日推出二場特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響；本周續於台北花園大酒店2樓國際廳及櫃買中心11樓多功能資訊媒體區接力登場「AI產業鏈」、「永續與AI應用」及「民生經濟」主題之櫃買市場業績發表會。

立弘轉上櫃 每股20元

立弘（1780）擬於6月下旬興櫃轉上櫃，暫定每股承銷價20元。營運長楊斌表示，美國加州明年底起禁止公立學校餐廳提供含相關人工色素的食品，立弘的類胡蘿蔔素產品，有望搶攻年3億美元市場商機。

全家擴大布局健康商機

全家（5903）表示，在快速變動的市場環境中，今年看好「健康、便利、陪伴、永續」四大慢變動商機。其中，隨著消費者對「健康食飲」需求持續升溫，去年全家相關品類營收已突破65億元，兩年間快速成長逾三成，今年健康領域將擴大布局。

六檔新兵 陸續掛牌

櫃買家族再添多檔新兵。今（25）日華洋精機（6983）上櫃掛牌，承銷價85元。精誠金融將在27日上櫃掛牌，承銷價50.5元。此外，還有四家公司包括台普威、乾瞻、瑞峰、台智雲也將在本周登錄興櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。