聯合第1季獲利雖不如預期 但法人認為後市展望樂觀

聯合（4129）雖第1季獲利表現不如預期，但分析師表示，就產業面來說，全球骨科手術需求量穩定成長，公司營運面上，第2季起費用率將恢復正常，且目前各區域業務需求佳，訂單動能強勁下，後市展望樂觀。

法人機構表示，聯合第1季營季減1.4%、年增15.2%，毛利率79.5%，稅後淨利0.88億元，季減33%、年減55.4%，每股獲利（EPS）0.91元，表現低於預期，主因第1季逢大型骨科學會舉辦期間，加上因應業務拓展進行人員擴編，導致行銷費用支出拉高下，費用率達72%，高於上一季67%及去年同期66%，預期第2季起費用率將恢復正常表現。

另外，就各地區營收狀況，亞太地區豐收年、今年第1季營收年成長皆為19%，由於亞太地區覆蓋的市場主要為台灣、日本等地，就台灣來看，除人口老化帶動對骨科產品置換的剛性需求成長外，聯合擁在地供應優勢下，亦持續搶食市占第一廠商的市場份額，日本部分，除自有產品在醫生認同下，使用量持續推疊外，與日本人工髖關節大廠京瓷合作貼牌的股骨柄去年6月上市後，量也穩健成長中，2026年因為全年貢獻，預期日本市場營收應可再成長20~30%

整體而言，因各區域業務需求仍強勁，訂單狀況不錯下，預估今年營收65.4億元、年成長15.6%，毛利率78.4%，稅後淨利5.9億元、年增5.2%，EPS 6.1元。