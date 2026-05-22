優盛改選 公司派勝出

優盛（4121）昨（22）日召開股東常會並完成董事全面改選，本次改選九席董事（含六席普通董事、三席獨立董事）皆由董事會提名名單全數當選。這代表今年初以來，外部投資人想爭取優盛多席董事的意圖宣告失敗，公司派大獲全勝，市場派代表圖靈私募基金一席都未獲得。

優盛指出，未來將持續秉持穩健經營、長期發展及對全體股東負責的原則，推動營運改善與企業價值提升，至於具體改善作為，將待新任董事會成員進一步討論後再對外說明。

優盛自今年起，傳出圖靈私募基金因加碼投資公司至5.62％的股權，圖靈雖提名九席董事，但在優盛公司方最後揭曉掌握近五成股權後，最終在昨日股東會上，圖靈一席董事都沒拿到。

針對近期公司股價波動及股東人數快速增加，優盛表示，已有部分投資人承受市場風險，呼籲市場參與者應對公開言論、投資主張及市場行為負責，不應一方面以公司治理為名吸引投資人關注，另一方面卻以高度對立方式製造市場情緒，導致一般投資人承擔不必要的投資風險。

優盛強調，公司長期以來皆秉持聆聽股東意見的立場，但不樂見股東以施壓、對抗或條件交換等方式要求公司回應特定訴求。公司治理與股東行動主義，不應成為特定股東施壓公司、影響股價或追求短期利益的工具。優盛表示，未來將以更堅定、透明及負責任的態度面對挑戰，持續推動營運改善，為股東、員工、客戶及合作夥伴創造長期價值。