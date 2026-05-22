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正基強攻邊緣AI市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AIoT無線模組廠正基（6546）昨（22）日舉行股東會，通過每股配發2.5元現金股利，正基今年積極布局5G RedCap及AI SoM產品，可望搭上AI趨勢，搶進邊緣AI、智慧工控及機器人等AIoT應用市場商機。

正基股東會通過2025年營運報告，每股純益2.73元，每股配發2.5元現金股利，盈餘分配率91.6%，正基昨日上漲3.3元，收78.9元，現金殖利率3.17%。

正基股東會改選董監，新任董事為董事長陳明哲、總經理魏瀅洳，大股東正文維持兩席董事，代表人為林志鴻、徐榮輝，三位獨立董事為蔡坤明、馮竹健、張家齊。股東會後，正基董事會推舉陳明哲擔任董事長。

展望2026年，陳明哲認為，隨全球5G基礎建設逐步成熟及企業數位轉型需求提升，正基持續聚焦「高整合度、低功耗、模組化」產品策略，強化「智慧終端+低成本5G連線+邊緣AI運算」，推動AIoT規模化，落地工業與車用市場布局，提升長期成長動能。

陳明哲指出，雖然短期可能受景氣循環與匯率變動影響，但中長期在無線通訊技術升級與物聯網應用擴展趨勢下，產業成長動能仍具發展潛力。

陳明哲表示，正基深化5G與RedCap市場布局，搶進在智慧製造場域，可提供工廠自動化設備包含AGV／AMR自主搬運車、工業感測器與監控系統應用，未來在企業專網市場擁有具規模成長的潛力；此外，正基布局車用及充電樁，強化車規認證，同時積極拓展歐、美、亞洲等市場布局。

法人表示，正基今年消費端客戶恐受記憶體缺貨漲價影響出貨，智慧工控成長性較佳，營收可望個位數成長，但排除去年匯率影響，加上客戶出貨以高階產品為主，可望推升毛利率及獲利率，獲利可望兩位數成長。

5G 股利 正文

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