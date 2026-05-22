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泓格2026年EPS 挑戰8元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
泓格總經理鄭樹發。 曹佳榮／攝影
泓格總經理鄭樹發。 曹佳榮／攝影

工業電腦廠泓格（3577）受惠半導體客戶持續拉貨，帶動今年營運走強，展望後市，泓格持續看好來自半導體領域需求，將為今年主要成長動能，此外，公司布局已久的醫療級熱塑性聚氨酯（TPU）今年迎來轉機，有機會拿下大型日商訂單。

法人預估，泓格在半導體領域生意持續成長下，預估公司今年營收挑戰年增四成，全年每股純益有機會上看8元，創新高紀錄。惟公司不評論法人預估的財務數字。

泓格持續受惠半導體產業強勁需求，其半導體測試設備主力客戶去年底釋出新一波訂單，相關業務在今年上半年發酵，加上塑化龍頭訂單回流，推升泓格上半年營運持續增長。

因應客戶強勁需求，泓格去年提前備料，目前包括原料與成品的庫存均高，且庫存周轉率大幅提升，因此今年零組件缺貨漲價，對泓格影響不大。

另一方面，泓格在生醫領域布局已久的TPU業務傳出佳音，公司樂觀看待今年成長機會，主要是因其TPU產品改變策略，從過往原料顆粒往半成品發展，目前公司已到五、六個地區參展，客戶反饋良好。

泓格指出，TPU業務目前看起來在日本市場的反應最好，今年陸續有當地客人詢問，且有機會拿下大型日商訂單。

泓格TPU未來也將往鼻胃管等各種半成品邁進，藉此進一步拓展產品線。

隨著TPU需求日增，泓格除了原先的新竹廠外，考慮在台南購廠增加產能因應，目前尚未有具體時間表。

泓格4月營收1.54億元，月減8.9%、年增90%，累計今年前四月營收5.41億元，年增36.3%。

公司日前公布自結4月稅前淨利5,500萬元、年增5.11倍；歸屬母公司業主淨利4,400萬元，年增5.29倍，每股純益0.69元。泓格昨（22）日股價強攻漲停板，終場收145.5元。

半導體 EPS TPU

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