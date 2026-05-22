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耕興股東會／配息12元、殖利率5.44% FCC新制催化高階檢測轉單

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
耕興股東常會通過2025年度盈餘分配案，決議通過配發每股現金股利12元，近十年之平均現金配息率逾8成。圖第一排左二為董事長黃文亮。圖／公司提供
耕興股東常會通過2025年度盈餘分配案，決議通過配發每股現金股利12元，近十年之平均現金配息率逾8成。圖第一排左二為董事長黃文亮。圖／公司提供

耕興（6146）22日召開股東常會，通過配發每股現金股利12元，配發率約111%，以21日收盤價220.5元計算，現金殖利率達5.44%。公司表示，近十年平均現金配息率逾八成，將維持穩健高配息政策；展望後市，隨美國FCC監管新制推進，具備「檢測到取證」一站式服務能力的受信任實驗室，將有望承接更多高階檢測與認證需求。

耕興2025年全年合併營收44.95億元，合併毛利率46%，稅前淨利13.8億元，歸屬母公司稅後淨利11億元，每股稅後純益（EPS）10.77元。公司指出，去年受惠5G旗艦手機、AI筆電及企業級商用AP等高毛利檢測需求強勁，推升獲利表現，毛利率也由第3季45%提升至第4季48%；全年資產報酬率、股東權益報酬率分別為14.51%、18.68%。

耕興表示，美國聯邦通信委員會（FCC）預計30至60天內實施PAG案件快速審查機制，優先開放給美國及MRA互惠國家的受信任實驗室。新制上路後，非MRA國家實驗室承作PAG案件時程恐拉長，影響客戶產品上市進度；相較之下，耕興既有能力處理高階、複雜先進規格PAG案件，可望大幅縮短取證時程，吸引國際品牌將高毛利高階PAG訂單轉向耕興。

耕興目前是台商唯一在美擁有FCC TCB發證資格的實驗室，並具備協助非MRA國家廠商在台灣完成測試、如期取得證書的能力。公司也已完備20項前沿檢測技術，涵蓋5G NR、Wi-Fi 6E／Wi-Fi 7與前瞻Wi-Fi 8、AFC協定、網通吞吐量、精準定位、手機直連衛星（D2C）、無人機、歐盟物聯網資安及英國PSTI法規等領域。

展望後市，耕興指出，隨智慧聯網、網通規格升級、車用電子、消費性物聯網強制資安檢測、無人機及低軌衛星等市場擴大，檢測服務技術門檻將持續提高。公司將以技術、產能、服務與長期誠信經營作為護城河，掌握高階檢測需求成長與FCC新制帶來的結構性轉單機會。

配息 EPS 美國

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