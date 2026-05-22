耕興股東會／拍板配息12元 一站式檢測到取證衝成長

耕興（6146）股份有限公司於今日上午九時十分整，於公司華亞實驗室三樓視聽室(桃園市龜山區華亞一路52號)舉辦2026年股東常會，由董事長黃文亮先生主持，會中報告及承認2025年度營業報告書、財務報表以及盈餘分派案，討論公司章程修正案等，將整體營運成果資訊與全體股東共享。今日通過之2025年度盈餘分配案，決議通過配發每股現金股利12元，配發率約111％。耕興保持一貫高現金股息配發之股利政策，近十年之平均現金配息率逾8成，公司持續將經營成果回饋全體股東共享，以21日收盤價格新台幣220.5元計算，現金殖利率達5.44％。

耕興2025年全年合併營收為44.95億元，合併毛利率46％，合併稅前淨利為13.8億元，歸屬於母公司稅後淨利為11億元，稅後每股盈餘(EPS)10.77元。受惠高毛利檢測需求強勁，涵蓋5G旗艦手機機種、AI筆電及企業級商用AP等產品，推升整體毛利率表現，合併毛利率由第3季的45％提高至第4季的48％。2025年資產報酬率、股東權益報酬率分別為14.51％、18.68％。

面對美國聯邦通信委員會（FCC）即將祭出的強勢監管新制，耕興表示，FCC預計於30至60天內實施PAG（Pre-Approval Guidance）案件快速審查機制，優先開放給美國及MRA（相互承認協議）互惠國家的「受信任實驗室」（Trusted Laboratories）。該項規範將導致非MRA國家實驗室執行PAG案件時程漫長，嚴重影響客戶產品上市時程。同時，公司原已具備協助客戶處理高階、複雜先進規格進行PAG流程案件的強大能力。相關新規定上路後，將讓耕興大幅縮短PAG案件取證時程，領先非MRA實驗室數倍的取證速度。在終端大廠分秒必爭的上市壓力下，這將吸引更多國際品牌將高毛利的高階PAG訂單集中轉向耕興，全面帶動公司高階檢測的市占率及整體毛利率增長。

耕興進一步指出，FCC的強勢監管將徹底重塑產業秩序。透過強制揭露參與FCC測試與認證的員工人數及測試地點、設立秘密舉報門戶，並針對申請者、製造商、測試實驗室及TCB等，針對虛假認證及詐欺測試報告祭出最高民事罰款、設備沒收、刑事追訴等嚴厲手段嚴加管制。FCC將嚴打造假，使市場擺脫低價惡性競爭，讓檢測實驗室回歸第三方公正單位的本質。目前禁止非MRA國家實驗室的規範已進入最後階段，預計年底決議；一旦正式進入報告與命令（R&O）執行階段，非MRA實驗室將面臨審查漫長或額外規費的困境，這將顯著拉大與「受信任實驗室」的取證時效差距。隨FCC在全球監管力道加大，長期誠信經營並築起技術、產能、服務護城河的耕興，將迎來海量轉單動能與爆發性成長。耕興是台商唯一在美擁有FCC TCB發證資格的實驗室，更協助非MRA國家廠商在台灣完成測試後，如期取得證書。

耕興強調，作為全球極少數有能力在無線通訊及手機等產品中，同時提供客戶從「檢測到取證」一站式服務的實驗室，可大幅減少測試與產品驗證間的技術溝通磨合，加速產品上市。目前，耕興已完備二十項指標性前沿檢測能力與資格，包括：5G NR終端與基地台驗證、支援5G NR FR1 SA/NSA、FR2 NSA的行動通訊產品檢測與報告發行與GCF場測之全頻段檢測能力、具備Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7及前瞻Wi-Fi 8的6GHz頻帶產品強制性法規檢測、軟體性檢測（AFC協定）及網通吞吐量（Throughput）性能檢測、國際主流營運商認可、精準定位與數據、手機直連太空衛星（Direct-to-Cell, D2C）、全球三大衛星營運商之一的認可、無人機國家隊核心成員、歐盟物聯網資安強制新規、英國PSTI法規合規等，耕興不僅在技術上保持絕對領先，更積極參與國際標準組織運作，實質掌握行業話語權。隨著智慧聯網（IoT）、網通規格換代、車用電子、消費性物聯網強制資安檢測、無人機及航太低軌衛星等需要極高技術服務含量的潛在市場爆發，耕興將繼續擴大領先優勢，以技術、產能、服務及長期經營的誠信護城河，迎來新一波結構性的海量成長動能。