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台灣首度有充電站營運商登錄興櫃 源點一度躋身300元級股票

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
源點科技董事長陶百群。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照
源點科技董事長陶百群。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照

源點*（7922）券商認購價77元，22日登錄興櫃，成為台灣第一家登錄興櫃的充電站營運商；早盤以92元開出後一度衝達335元，躋身300元級的興櫃股，但股價衝高後出現震盪，漲幅也急縮，盤中股價壓至144元，留下一根超長的上影線。

源點2019年成立，主要從事電動車充電站建置暨營運服務、充電樁銷售及能源技術服務等，提供從充電設備銷售、站點規劃、建置、營運到客服完整一站式服務，不僅提供直流快充(DC)與交流慢充(AC)等服務供選擇，同時佈建提供自身站點不同功率之充電服務，可支援所有電動車跨品牌充電使用，主要收入來源是提供電動車輛充電賺取充電收入，次要為電動車充電樁安裝銷售暨營運服務等收入。

源點成立以來便以「EVOASIS」品牌為核心，專注於電動車充電基礎設施之建置與營運，提供顧客完整的一站式解決方案，涵蓋設備供應、站點規劃、工程建

置、營運管理及客戶服務，協助合作夥伴快速拓展充電事業版圖。截至今年3月底，實收資本額為9.34億元。

源點主要經營團隊於電動車充電領域深耕多年，已累積豐富的場域開發實務經驗與專業Know-how。採取「精準選址、深度整合」策略，專注於開發具備高商業價值之「關鍵節點」，同時憑藉對於土地法規、電力工程配置及多元場域協

調的專業能力，與國內大型零售通路、國道服務區、指標性商辦及連鎖旅宿業者建立穩固的戰略夥伴關係。

截至今年3月底，源點在全台佈有120kW以上超充站點數量已達135站，快充槍數量合計為650槍。

源點早盤以92元開出，一度衝達335元，以券商認購價77元計算，上漲258元，漲幅335.06%，盤中漲勢收斂，股價壓回至144元，上漲67元，漲幅87.01%。

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