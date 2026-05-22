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雙鴻2026年營收拚增70% 毛利率有信心站穩三成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
雙鴻董事長林育申。聯合報系資料照
雙鴻董事長林育申。聯合報系資料照

雙鴻（3324）董事長林育申昨（21）日於股東會報喜，上調2026年營收成長目標，年增幅度由原預期五成，調高為七成，主要受惠ASIC伺服器客戶散熱訂單湧入；毛利率也因產品組合優化，有信心站穩三成大關，全年營運正向樂觀。

雙鴻是AI伺服器散熱大廠，據悉，目前已成為Meta、亞馬遜的ASIC伺服器散熱主要供應商，也成功取得Google的CDU（冷卻液分配裝置）訂單，今年起將開始大量出貨，助益全年營收增幅優於預期。

林育申指出，從目前在手訂單以及AI產業趨勢來看，散熱產業還有好幾年好光景，「相關商機看到2028年不是問題」，雙鴻目前滿手訂單，能見度直達明年，產能完全不夠用，目前正在積極擴產中。

林育申表示，過往大多以氣冷為主的ASIC伺服器，今年起快速轉變為水冷散熱設計，目前新開案也是以水冷散熱為主，預料ASIC散熱市場將開始高速成長。

他說，雙鴻今年ASIC散熱占整體營收比重有望上看四成，成為營收與獲利同步成長關鍵動能。

展望未來，林育申指出，今年營運將逐季走升，下半年優於上半年，全年比去年好，明年持續成長，預料明年營收將輕鬆飛越500億元大關，維持高速成長態勢。

雙鴻正在泰國、廣州兩地同步擴產，品項涵蓋水冷板、分歧管、均熱片等。其中，水冷板月產能將從30萬片擴至40萬片，泰國廠將包辦25萬片，廣州廠則負責15萬片，客戶則涵蓋GPU、ASIC；分歧管則從每月常態性出貨2,000對，第2季起翻倍到4,000對至5,000對。

均熱片部分，林育申透露，目前伺服器均熱片需求很好，「有多少產能，客戶就下多少單」，因此，下半年均熱片也會是擴產重點，目前均熱片月產能約10萬多顆，預計今年底至明年初，月產能將擴充至100萬顆，規劃於泰國生產。

雙鴻 營收 伺服器

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