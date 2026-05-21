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泓格獲利／自結今年4月每股純益達0.69元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠泓格（3577）因近期股票達公布注意交易資訊標準，故21日公布今年4月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利達4,400萬元，年增529%，單月每股純益達0.69元。

泓格今年4月營收1.54億元，年增90%；稅前淨利5,500萬元、年增511%。

泓格今年在營運持續成長下，帶動股價強勢走高，累計近一季股價漲幅達106%；泓格21日收在132.5元，下跌1.5元、跌幅1.12%。

泓格持續受惠半導體產業需求強勁，其半導體測試設備主力客戶去年底釋出新一波訂單，相關業務在今年上半年發酵，加上塑化龍頭訂單回流，推升泓格上半年訂單展望明確。

展望今年，泓格研發方向將緊扣ESG、AIoT與智慧製造，並迎接包括AI由「雲」轉「端」的邊緣革命，今年將進入邊緣AI爆發期，泓格看好AI將大規模滲透至智慧工廠與自動化設備等關鍵趨勢，將聚焦於AI Agent與工業控制的結合，實現更具自主性的自動化決策。

營收 半導體

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