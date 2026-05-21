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綠能環保新兵聚恆22日創新板上市 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
聚恆科技董事長周恒豪（左）與副總經理周恒安。圖／聯合新聞資料照／記者蔡宗儒／攝影
聚恆科技董事長周恒豪（左）與副總經理周恒安。圖／聯合新聞資料照／記者蔡宗儒／攝影

臺灣證券交易所表示，聚恆-創（4582）已公開發行普通股股票自22日上市開始買賣，聚恆科技股份有限公司為初次於台灣創新板上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制。

綠能環保股的聚恆-創普通股數量為66,600,000股，及現金增資股款繳納憑證8,880,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎聚恆科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分到9點30分之間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

綠能 科技 價格

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