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立弘6月下旬20元上櫃 握合成、配方雙引擎…穩居全球類胡蘿蔔素前三強

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
立弘生化科技總經理林清輝（左起）、董事長楊正利、營運長楊斌及財會處協理楊幸慧。記者謝柏宏／攝影
立弘生化科技總經理林清輝（左起）、董事長楊正利、營運長楊斌及財會處協理楊幸慧。記者謝柏宏／攝影

立弘（1780）將於22日舉辦上櫃前業績發表會，公司暫定每股承銷價20元於6月下旬興櫃轉上櫃。立弘深耕類胡蘿蔔素逾20年，為全球前三大合成類胡蘿蔔素供應商，營運長楊斌21日表示，美國加州明年底起禁止公立學校餐廳提供含相關人工色素的食品，立弘的類胡蘿蔔素產品，有望搶攻年3億美元市場商機。

成立於2001年的立弘生化科技，目前與荷蘭DSM與德國BASF並列為全球前三大類胡蘿蔔素原料發展業者。公司2025年合併營收8.49億元，年增5%；毛利率36.33%，較前一年增加4.02個百分點； 稅後純益1.29億元，年增28.2%，每股純益（EPS）1.25元。

立弘4月合併營收為1.03億元，年增14.73%；累計前4月營收達3.43億元，年增14.62%，業績維持穩健成長。

立弘董事長楊正利表示，公司核心競爭力在於掌握「合成技術＋配方技術」雙引擎優勢。總經理林清輝說明，藉由精密化學合成技術，公司可將番茄紅素晶體純度提升至95%以上，優於同業約70%的水準。鑑於類胡蘿蔔素晶體不易於人體吸收且對光、熱、氧高度敏感之特性，其配方技術的優劣至關重要。

立弘的合成技術搭配後段食品級配方技術，提供兼具穩定性與吸收效率的產品，成功建立難以複製的技術門檻。現階段公司自有品牌Altratene、Lycotene與Lutene已銷往全球超過60個國家，並成功打入全球前三大食品、飲料、乳品客戶及全球前五大香精香料業者供應鏈。

除產品競爭力外，立弘在國際產業鏈中的角色亦具指標性。立弘與荷蘭DSM、德國BASF同獲聯合國及歐盟邀請，共同參與類胡蘿蔔素國際法規制定，並長期參加歐洲天然色素協會（NATCOL）。此一地位顯示立弘已超越單純產品供應商的角色，深度參與國際規格制定，產業地位難以被新進業者撼動。

隨全球食品法規趨嚴，天然色素替代人工色素的趨勢也愈發明確。美國FDA於2025年配合「Make America Healthy Again」政策，宣布目標於2026年底前逐步自食品中淘汰紅色40號、黃色5號、黃色6號等六種人工色素。

楊斌表示，加州已於2024年通過食品安全法案，預計於2027年底起禁止公立學校餐廳提供含相關人工色素的食品。在此趨勢下，立弘涵蓋黃色至紅色完整色系的類胡蘿蔔素產品，可望成為食品業者替代人工色素的重要解決方案。隨著目前多家美國食品大廠樣品測試持續推進，未來一旦完成認證並放量出貨，將有望為立弘挹注新一波成長動能。

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