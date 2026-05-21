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新創想進資本市場先暖身 安永攜櫃買推創櫃板Plus助攻

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「與櫃買有約」交流小聚合照。圖／業者提供
「與櫃買有約」交流小聚合照。圖／業者提供

中小微企業想進入資本市場，不再只能等到規模成熟才開始準備。安永聯合會計師事務所近日攜手櫃買中心舉辦「與櫃買有約」交流小聚，聚焦「創櫃板Plus」制度如何協助新創企業提前布局資本市場，協助中小企業與新創團隊更了解申請流程、輔導資源及實務規劃方向，進一步提升企業競爭力。

此次活動邀請六家南部在地新創企業參與交流，分享各自的營運模式與創新技術，讓與會企業更深入了解創櫃板Plus新制內容，以及未來進入資本市場前可運用的輔導資源與準備方向，為後續募資與公司治理奠定基礎。

櫃買中心表示，長期以來持續挖掘具創新創業精神的中小微企業團隊，透過登錄創櫃板的方式提供輔導，並結合櫃買家族資源及會計師專業協助，幫助企業強化營運體質與公司治理，成為銜接資本市場的重要平台。

安永聯合會計師事務所南區新創負責人李芳文指出，創櫃板可視為企業正式進入資本市場前的重要暖身平台。對中小微企業而言，從募資與股本形成、營運模式建立，到營收來源、訂價方法及成本結轉等，都是企業轉型升級過程中必須學習的重要課題。

她表示，企業若要建立具市場信任度的財務報告，除了提升資訊揭露透明度，也必須同步強化財務規劃能力與公司治理架構，才能進一步提升品牌價值與市場信任。

安永累積不少創櫃板輔導經驗與實務案例，可協助新創團隊透過預算制度建立團隊共識，並結合激勵制度與人才管理，同時規劃適合企業規模的治理架構，提升長期競爭力，為未來進入資本市場預作準備。

創櫃板 資本市場 櫃買中心

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