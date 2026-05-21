銳澤董事改選 梁進利續掌董座、周谷樺出任副董事長 拓營運版圖多元化

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實業股份有限公司(以下簡稱「銳澤」，股票代號7703)昨天召開2026年股東常會，會中承認並通過2025年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，決議配發每股7元現金股利，現金股利配發率達80％，預計於2026年6月15日為除息交易日，7月3日為現金股利發放日，將整體營運成果與全體股東共享。

此次股東會也進行全面改選董事(含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事七席(含獨立董事三席)，新當選之董事包括梁進利先生、馬蔚先生、周谷樺先生、洪秉宏先生，而三席獨立董事則由蔡榮發先生、李彥文先生、吳惠蘭女士擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2026年5月20日至2029年5月19日。

此外，今日股東會結束後旋即召開董事會，梁進利先生獲董事會高度肯定並推選續任董事長，同時選任周谷樺先生擔任副董事長。銳澤表示，未來將在新任董事會帶領下，持續強化ESG永續治理、長期營運規模擴大與事業版圖多元化。

銳澤2025年合併營收達25.6億元，稅後淨利3億元，整體獲利表現創歷年同期次高，每股稅後盈餘(EPS)達8.72元，受惠台灣半導體、記憶體等產業客戶持續推動新廠擴建計畫，帶動整體工程專案施工量增加，加上公司持續優化營運效率、強化費用控管與專案管理能力，挹注2025年全年毛利率、營業利益率分別達22.54％、14.15％表現。

銳澤指出，全球半導體產業正面臨技術升級與區域化建廠浪潮的雙重契機，公司積極推動的海外戰略布局亦已逐步進入收成階段。目前公司已於美國、日本、新加坡等地建立營運據點與服務基礎，其中日本市場已有明確進展，目前已正式取得當地氣體主系統工程專案訂單，有機會於第二季中下旬進場施作並開始貢獻營收。銳澤表示，日本半導體產業近年受惠政策支持與國際大廠投資布局，相關新廠建置與廠務工程需求持續升溫，將有助於公司拓展海外營運版圖。

在美國市場方面，銳澤亦持續與既有半導體客戶保持密切合作，積極爭取當地新廠擴建相關工程訂單。銳澤指出，隨著美國推動半導體供應鏈在地化，以及國際晶圓代工、記憶體與先進封裝相關投資持續落地，未來對高純度氣體供應系統、設備裝機與廠務整合服務需求可望進一步提升，公司將憑藉既有客戶合作基礎與專業工程能力，持續擴大海外市場接單機會。

展望2026年，銳澤持審慎樂觀看法。看好先進製程、高階記憶體、先進封裝(如CoWoS、FOPLP)等需求持續擴大，將帶動晶圓廠對高純度氣體與穩定供應系統的依賴度進一步提升，有助於創造整體業務接單良好條件，銳澤亦積極擴大專業施作團隊因應客戶新訂單需求，以滿足氣體主系統及Turnkey統包業務案量，結合核心業務與產業創新，推動綠色低碳工程、供應鏈管理等，強化公司長期競爭力，打造未來營運成長新局。