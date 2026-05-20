智崴（5263）昨（20）日宣布，高雄橋頭科學園區新廠正式啟用，啟用後正式投入量產，將可提升平均客單價（ASP）15至20%，生產量增加四至五倍。隨新廠正式啟用，法人看好，有望為智崴今年營運增添新動能。

智崴董事長歐陽志宏表示，智崴所打造的並非傳統製造廠房，橋科廠導入自動化生產流程及獨家AI動態模擬技術，加速產品測試與製造效率，成為結合AI科技、將想像化為現實的「夢想實現工廠」。

智崴橋科廠一期及二期整體總樓地板面積預計將超過1萬坪，總投資金額約20億元。為因應國際重要客戶訂單，第一期廠房投資為8.8億元，已投資完畢，啟用後正式投入量產，將可提升平均客單價15至20%，生產量增加四至五倍，待產能滿載後，將啟動第二期投資。