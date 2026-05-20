藏壽司獲川普光環加身

櫃買中心副總李淑暖昨（20）日在指出，包括櫃買指數、5月來上櫃有價證券成交量值均創新高，送件申請上櫃／興櫃也變踴躍，顯示股票市場持續熱絡。此外，永續發展債券今年來已發行14檔，發行金額共235億元，也在研議新的券種「轉型債券」。

2026-05-21 00:12