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藏壽司獲川普光環加身
美國總統川普最新財務申報揭露持有美國藏壽司（Kura Sushi USA，KRUS）股票，引發市場對藏壽司體系交叉持股的聯想，帶動亞洲藏壽司（2754）昨（20）日股價攻上漲停，收盤價77元。
不過，亞洲藏壽司指出，川普投資標的為美國KRUS，亞洲藏壽司並未持有美國KRUS或日本母公司股權；目前品牌架構為日本母公司分別持有美國與台灣子公司。
根據外媒報導，川普最新財務揭露資料顯示，其今年第1季投資組合新增多檔個股，包括輝達、亞馬遜與蘋果等科技股，同時也於2月持有美國藏壽司KRUS股票，持股區間介於100萬美元至500萬美元（約新台幣3,200萬元至1.6億元）。消息曝光後，引發市場聯想，也帶動亞洲藏壽司股價強勢表態。
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