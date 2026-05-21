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櫃買研議發行「轉型債券」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心副總李淑暖昨（20）日在指出，包括櫃買指數、5月來上櫃有價證券成交量值均創新高，送件申請上櫃／興櫃也變踴躍，顯示股票市場持續熱絡。此外，永續發展債券今年來已發行14檔，發行金額共235億元，也在研議新的券種「轉型債券」。

李淑暖表示，櫃買市場在指數及成交量值方面表現亮眼。5月14日櫃買指數收426.57點，5月以來到19日上櫃有價證券日均值達3,298.6億元，均創下櫃買市場歷史高點；5月6日上櫃有價證券成交值更突破4,000億元達4,429.4億元，歷史單日新高。

由於第1季財報已出爐，近期送件上櫃／興櫃家數明顯增加。4月21日申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為二家及11家，昨日已經增加到11家及18家。李淑暖指出，近期因為股市表現佳，送件較為踴躍，預期6月還會有一波送件。

櫃買永續發展債券目前流通在外發行檔數251檔，發行餘額7,805億元。今年來已發行14檔，包括九檔綠色債券、二檔可持續發展債券、三檔社會責任債券，發行金額235億元，並有七家取得永續發展債券資格認可發行人，發行額度合計約220億元。

櫃買中心 櫃買指數 債券

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